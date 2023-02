I progetti in Molise per il Servizio Civile Universale, scadenza programmata per il 10 febbraio

Fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30.”

Il servizio civile è impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio. Il servizio civile nasceva nel 1972 come diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare; era quindi alternativo alla leva e in quanto tale obbligatorio. Quasi trent’anni dopo, con la legge 64 del 6 marzo 2001, veniva istituito il servizio civile nazionale su base volontaria, aperto anche alle donne. Nel 2005 viene sospeso il servizio di leva obbligatorio, mentre prosegue il percorso di crescita del servizio civile su base volontaria. Nel 2017, con il decreto legislativo n. 40, il servizio civile da nazionale diventa universale, con l’obiettivo di renderlo un’esperienza aperta a tutti i giovani che desiderano farla.

In Molise la struttura gestionale accreditata al servizio civile universale è l’Agenzia Agorà che coordina la realizzazione dei progetti e le attività delle sedi di attuazione di progetto. Per il 2023 sono 3 i progetti finanziati da realizzarsi in Italia nell’ambito del programma “Il futuro a colori nel MoliSannio” che prevede la selezione di 213 operatori volontari. In particolare sono stati presentati i seguenti progetti: progetto Arancio Campobasso (52 operatori volontari); progetto giallo Molise (24 operatori volontari); progetto Giallo Sannio (22 operatori volontari); progetto Oro Benevento (11 operatori volontari); progetto Platino Campobasso (33 operatori volontari); progetto platino Isernia (13 operatori volontari); progetto Platino Sannio (17 operatori volontari); progetto Terra d’accoglienza (12 operatori volontari); progetto verde Molise (12 operatori volontari). Tutti i progetti sono suddivisi nei vari comuni che aderiscono al Servizio Civile Universale, sia nella provincia di Campobasso, sia nella provincia di Isernia.

Il bando si può scaricare sul sito ufficiale e la domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

FP