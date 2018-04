Il diritto di cronaca protagonista all’Unimol. Incontro in programma il 2 maggio

“Il diritto di cronaca tra tutela dei diritti fondamentali ed etica”: è il titolo dell’incontro che si terrà il prossimo 2 maggio all’Università degli Studi del Molise.

L’appuntamento, in programma alle ore 11 nell’Aula Magna ‘Vincenzo Cuoco’ del Dipartimento Giuridico – I Edificio Polifunzionale, in viale Manzoni a Campobasso., avrà come ospite Gianfranco Coppola, giornalista Rai e vice presidente nazionale Unione Stampa Sportiva Italiana. Relatore Francesco Bocchini, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico e promotore della iniziativa.

Alla lezione interverranno anche il prof. Michele Della Morte, il prof. Vincenzo Di Nuoscio, la prof.ssa Stefania Giova ed il prof. Lorenzo Scillitani. Il dott. Filippo Abitabile, infine, coordinerà i quesiti degli studenti.