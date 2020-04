“Io lavoro agile”, avviso pubblico della Regione Molise per la promozione dello smart working

Promozione dello smart working nelle imprese molisane “Io lavoro agile”: è l’Avviso pubblicato dalla Regione Molise, a seguito dell’approvazione di una Deliberazione di Giunta regionale che ne ha stabilito le linee guida.

L’iniziativa, finanziata per un importo complessivo di 461.179,04 euro, nell’ambito della programmazione regionale del POR FESR-FSE 2014-2020, intende promuovere una misura a sostegno delle imprese e dei lavoratori.

Sono finanziabili gli interventi di supporto all’adozione e all’attuazione del piano di smart working, realizzati sul territorio della regione Molise, riguardanti le attività preliminari e di formazione per dirigenti e lavoratori, nonché l’acquisto di strumentazione tecnologica funzionale all’attuazione.

La finalità, pertanto, è quella di favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa mediante una libera scelta che consenta di coniugare la produttività aziendale con il benessere e la tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici.

Il progetto sperimentale deve avere una durata minima di 6 mesi, il costo per la realizzazione dei singoli interventi è rapportato al numero dei dipendenti e varia da 10 mila a 50 mila euro.

La domanda, pena l’inammissibilità, può essere presentata a partire dalle ore 9.00 dell’8 aprile e non oltre le ore 18.00 del 30 settembre 2020, esclusivamente per via telematica, tramite la procedura informatica MoSEM. La procedura è di tipo valutativo a sportello, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.