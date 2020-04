Covid-19, Neuromed riconosce un premio ai dipendenti “per la dedizione e il senso di appartenenza”

Neuromed corrisponde un premio ai suoi dipendenti. “L’emergenza Covid-19 che insieme stiamo vivendo, ci sta rafforzando nella convinzione che – oggi più che mai – è indispensabile riconoscere umilmente i nostri limiti del non sapere ancora tutto”.

Queste le prime parole del messaggio inviato ai propri dipendenti, riconoscendo la sorpresa con la quale è scoppiata questa calamità che sta travolgendo tutta l’Italia.

Il Direttore Sanitario Orazio Pennelli e Il Consigliere Delegato al Personale Elisa Patriciello hanno poi sottolineato quanto sia importante in queste circostanze l’aiuto reciproco, superando barriere logistiche e psicologiche: “Solo così, ne siamo convinti, usciremo vincitori anche da questa situazione di emergenza e ritorneremo a svolgere il nostro ruolo di Struttura di Eccellenza nel settore delle Neuroscienze”.

Un encomio a tutti gli operatori del Neuromed, dunque, scaturito anche dal fatto che non è stato necessario coinvolgere nessuno: “Siete stati Voi, con il vostro senso di appartenenza ed il vostro grande spirito di Abnegazione, che ci avete contagiato e dato la forza necessaria ad affrontare questa esperienza molto difficile che, ne siamo certi, supereremo brillantemente. Sono i dipendenti, quindi, i veri artefici del successo, che non rappresenta solo un traguardo, ma un punto di partenza per comprendere le azioni da perseguire al fine di migliorare l’assistenza sanitaria”.