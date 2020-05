L’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco in Molise cerca nuovi soci: al via le candidature

Sei giovane, curioso e convinto che cultura e innovazione siano pilastri per il futuro? Hai tra i 20 e i 35 anni e pensi anche tu che cultura, educazione e innovazione siano i pilastri per lo sviluppo e il progresso del nostro Paese? Hai curiosità, entusiasmo e voglia di metterti in gioco? Unisciti alla più grande associazione giovanile per l’Unesco!

L’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco è composta da circa 300 giovani tra i 20 e i 35 anni, fra cui studenti, ricercatori, artisti, professionisti, manager e imprenditori da tutta Italia.

L’Associazione si prefigge di supportare le attività della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione, promuovendone progetti, valori e priorità nelle comunità locali, attraverso la ricerca della partecipazione attiva di giovani e della società civile in iniziative ed eventi di rilevanza nazionale.

Come?

Invia una e – mail con il tuo CV e breve lettera di presentazione in cui indichi perché ti piacerebbe unirti alla più grande associazione giovanile per l’UNESCO. C’è tempo fino al 30/05/2020, ma non aspettare l’ultimo minuto!