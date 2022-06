Medicina territoriale molisana, il presidente Micone premia due giovani dottori

La Presidenza del Consiglio regionale del Molise riconosce e promuove realtà virtuose che, con orgoglio, donano lustro alla nostra regione, eccellenze molisane che si sono contraddistinte e si distinguono nei più disparati settori del vivere civile, sociale, politico, economico, sportivo, culturale, incarnando la voce di principi e valori delle nostre comunità e dei territori di appartenenza.

Il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha conferito due riconoscimenti al Dottor Fabio D’amico, 39 anni, di Pietracatella ed al Dottor Gian Marco D’Imperio, 31 anni di Casacalenda.

Il Dott. D’Amico, dopo essersi laureato in Scienze Infermieristiche, data la sua passione innata per la medicina decide in mettersi in gioco, proseguendo gli studi. Diventa medico, inizia ad esercitare la propria professione negli ambulatori di guardia medica in vari territori molisani. Oggi, nonostante l’impiego presso di Dipartimento di Igiene di Campobasso, ha deciso di specializzarsi in Medicina dello Sport e dell’ Esercizio fisico. Svolge, inoltre, ruolo attivo come responsabile regionale Settore Giovani e Formazioni Snami Molise. Fortemente interessato all’attuale questione epidemiologica ed attento agli studi più attuali, si occupa di studi e ricerche scientifiche della Sindrome del Long Covid. Durante la pandemia ha prestato aiuto e supporto indispensabili ai pazienti Covid.

Il Dottor D’Imperio è tra i più giovani medici di famiglia in servizio nella nostra regione: Ha conseguito il diploma di formazione in Medicina Generale, qualche mese fa e subito dopo è stato assegnato come Medico di base a Castelmauro.

Entrambi giovanissimi ed encomiabili professionisti della medicina territoriale molisana. Accomunati, oltre che dalla passione per gli studi medici ed alla ricerca scientifica, da un amore incondizionato per il nostro Molise e per la sua gente.

Alla cerimonia hanno partecipato il Tenente Colonello Medico Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso Tonino Tarantino, il Presidente della Croce Rossa Comitato Regionale Molise Antonio Vitarelli, l’Ispettrice regionale Infermiere CRI Liliana Mattiacci ed il Presidente regionale Cavalieri della Repubblica italiana Molise Giuseppe D’Amico.

“Il Molise – ha dichiarato il Presidente Micone– è riconoscente, orgoglioso e fiero di essere padre di figli e menti eccellenti, esempi virtuosi di professionalità, resilienza e di speranza per le giovani generazioni come il Dottor Fabio D’Amico ed il Dottor Gian Marco D’Imperio. Oggi, la Presidenza del Consiglio regionale ha voluto simbolicamente dire loro grazie a nome di tutti molisani”.