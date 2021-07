Mirabello Sannitico: il 18 luglio la ‘Giornata della prevenzione’ organizzata dalla Fratres

Il Gruppo donatori di sangue Fratres scende in campo per la prevenzione. Domenica 18 luglio, in piazza Vittorio Veneto a Mirabello Sannitico, grazie all’aiuto degli infermieri volontari del Cives (coordinamento degli infermieri volontari per l’emergenza sanitaria), i cittadini potranno sottoporsi al controllo glicemico, della pressione e della saturazione.

Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dal Gruppo Fratres di Mirabello Sannitico che nel 2019 aveva già proposto la ‘Giornata della prevenzione’, saltata invece lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria.

Quest’anno la Fratres potrà avvalersi della collaborazione del Cives, presieduto da Morena Ricciuti. Le due associazioni hanno deciso di unire le forze in occasione di questa giornata per mettersi al servizio dei cittadini. L’auspicio di Cives e Fratres per il futuro è quello di condividere altre iniziative.

“Abbiamo fortemente voluto organizzare questa giornata – ha sottolineato Ermanno Ramacciato, coordinatore regionale dei Gruppi Fratrtes e presidente del Gruppo di Mirabello Sannitico – Vogliamo fornire il nostro contributo alla prevenzione, quest’anno un po’ trascurata a causa dell’emergenza sanitaria. Ringraziamo il Cives che ha raccolto immediatamente il nostro invito per partecipare a questa giornata”.