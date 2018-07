Molise Pride, il partito della Rifondazione Comunista del Molise aderisce alla manifestazione di Campobasso

Il partito della Rifondazione Comunista del Molise aderisce in maniera ufficiale al Molise Pride, manifestazione indetta dall’Arcigay per sabato 28 luglio a Campobasso.

“Convinti – si legge nella nota – attraverso questa iniziativa stiamo costruendo una grande reazione e resistenza di piazza ai nuovi fascismi che mettono in pericolo diritti umani e civili, saremo presenti in piazza per continuare la lotta per i diritti LGBT. Saremo in piazza anche contro l’amministrazione regionale che ha negato il patrocinio alla manifestazione mostrando scarsa attenzione per i diritti civili. Sicuri di un successo di presenze della manifestazione invitiamo militanti e simpatizzanti a scendere in piazza sabato 28 pomeriggio in difesa dei diritti degli omosessuali, contro le minacce omofobe ricevute sulla pagina social del Molise Pride”.