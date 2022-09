MoliseHome, progetti e obiettivi della nuova associazione di promozione sociale

MoliseHome Associazione di Promozione Sociale, iniziativa nata un anno fa a Colletorto non si prefigge di sponsorizzare il proprio campanile ma nutre ambizioni più vaste come quella di fungere da contenitore di altre organizzazioni impegnandosi a promuovere iniziative, anche fuori del territorio regionale, e recuperare i contatti con quella parte di Molise che da anni vive fuori della propria terra d’origine.

MoliseHome APS nata su iniziativa di un gruppo di cittadini colletortesi in questo primo anno di attività si è fatta conoscere per le iniziative che è riuscita a organizzare come la sponsorizzazione della 28° edizione di Cammina Molise (laterra.org) e la proposta di un evento musicale di altissimo valore artistico – tenutosi a Colletorto lo scorso quale 21 agosto – quale il concerto del chitarrista jazz, Antonio Forcione, un molisano che ha raggiunto una notorietà internazionale ed è considerato tra i musicisti il più versatili d’Europa perché dotato della capacità di uscire dagli schemi convenzionale della musica per chitarra e avventurarsi nella ricerca di una musicalità che va ben oltre il linguaggio armonico-melodico. Iniziativa supportata da risorse economiche assolutamente private.

L’attività associativa di MoliseHome si sviluppa su tre piattaforme web due delle quali già operative, mentre la terza arriverà presto. Il primo sito (lovemolise.it) riguarda tutte le attività di MoliseHome; il secondo (mheme.org) è un Data Base che contiene i dati dei molisani espatriati nel mondo fino al 1950 (in progress); il terzo sito, in fase di costruzione , è rivolto principalmente ai molisani nel mondo con contenuti specifici per i singoli paesi.

La partecipazione all’Associazione MoliseHome APS è libera e gratuita; è sufficiente comunicare nome, cognome e indirizzo mail per essere informati delle prossime iniziative. Inoltre da settembre 222 ci sarà un appuntamento settimanale web per dare a tutti la possibilità di partecipare alla vita dell’Associazione, anche stando fuori dal Molise.