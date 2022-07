Montorio nei Frentani, oggi l’inaugurazione del Monumento agli Emigranti

Una comunità non dimentica i suoi figli, non dimentica quei padri, quelle madri, quei piccoli ancora in fasce che per scelta o per ‘imposizione’ del destino hanno scelto di abbandonare fisicamente la propria terra per varcare, tante volte e in diversi modi, il mare per emigrare in terre lontane. Solo fisicamente, però, perché l’aria più fresca del colle di Montorio nei Frentani è rimasta impressa nel cuore e nella mente, prezioso tesoro da tramandare ai posteri, luogo dove tornare con gioia per riscoprire le proprie radici, quelle da cui tutto è partito.

Domenica 31 luglio 2022, alle 18.30, nella piazzetta di via Roma, sarà inaugurato il Monumento agli Emigranti con l’illustrazione dell’opera a cura dell’autore Andrea Di Maulo e il coordinamento artistico della scultrice Valeria Vitulli. Un momento di grande emozione dedicato proprio agli emigranti e alle famiglie che ancora oggi, di generazione in generazione, portano con onore le loro origini e le tramandano ai propri figli e nipoti.

Di seguito il programma degli interventi moderati dallo studioso Antonio D’Ambrosio: saluti del Sindaco, Pellegrino Nino Ponte, dell’ambasciatore Giandomenico Magliano, del sociologo Renato Cavallaro, del prof. Antonio Molino, del giornalista Diodato Colantonio. L’attore Diego Florio reciterà “Storie di emigrazione” di Antonio Molino e seguirà la visione del docu-film “Una comunità abbandonata”, sempre di Antonio Molino.

L’evento è promosso dal Comune di Montorio nei Frentani in collaborazione con l’associazione turistica ‘Pro Montorio’ e l’associazione Montoriese di Montréal.

Si ringrazia la scultrice Valeria Vitulli per il coordinamento artistico, l’impresa Antonio Iocca per la posa in opera, la Fonderia Efeso di Cingoli (Macerata) e la ditta Pietrastone di Apricena (Foggia).