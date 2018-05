Nomina degli assessori, gli auguri di buon lavoro di Facciolla e Fanelli. “La nostra un’opposizione seria e costruttiva”

“Buon lavoro ai nuovi assessori della Regione Molise, designati in queste ultime ore dal Presidente Toma”. Così i consiglieri regionali del Partito Democratico, Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli, a seguito della nomina del nuovo esecutivo del governo regionale di centrodestra.

“In attesa della prima riunione del Consiglio Regionale, – dicono gli esponenti di Palazzo D’Aimmo – nel corso della quale saranno formalizzate le nomine necessarie per comporre l’Ufficio di Presidenza e le Commissioni consiliari, nel formulare i migliori auguri a tutti gli eletti, in qualità di Consiglieri Regionali del Partito Democratico ribadiamo l’intenzione di rappresentare in seno al nuovo Consiglio Regionale un’opposizione seria, costruttiva, che non farà sconti alla maggioranza, ma parimenti sarà lontana dalla demagogia e dalle strumentalizzazioni politiche. Ciò che conta è il Molise e i molisani e tutti siamo chiamati, nel rispetto delle posizioni di ognuno, a contribuire alla costruzione del migliore futuro per la nostra terra e per la nostra gente. Adempiute le formalità di rito per avviare la macchina istituzionale, dunque, quello che interessa è avviare immediatamente il lavoro del Consiglio e della Giunta, iniziando ad affrontare le questioni aperte in tema di lavoro, programmazione, ambiente, cultura.

“I Consiglieri del Partito Democratico, dall’opposizione, – concludono Facciolla e Fanelli – sono pronti a fare la loro parte. E con noi, ne siamo sicuri, anche tutti gli altri colleghi eletti in Consiglio Regionale”.