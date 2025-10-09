News dal Molise

Pallavolo serie A3, per la Spike Devils Campobasso successo al tie-break a Sabaudia

Photo of Redazione Redazione9 Ottobre 2025

PLUS VOLLEYBALL SABAUDIA – ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 2-3 (25/21, 25/19, 23/25, 19/25, 9/15)

SABAUDIA: Soncini 8, Stufano 7, Onwuelo 18, Panciocco 11, Pilotto 9, Mariani 11, Rondoni (L); De Vito 5, Serangeli, Nasari 1. Ne: Fattorini. All.: Beltrame.

CAMPOBASSO: Valchinov 26, Arienti 7, Melato 4, Graziani 13, Bartolini 2, Morelli 24, Consonni (L); Aretz 1, Ciampa, Rescignano, Cometti, De Nigris (L2). Ne: Del Fra. All.: Bua.

NOTE: durata set 23’, 21’, 31’, 23’ e 11’. Sabaudia: battute vincenti 7, battute sbagliate 14, muri 7. Campobasso: bv 13, bs 15, m 7.

Il terzo successo su cinque test nel precampionato. Un’affermazione di resilienza e di sostanza risalendo da due set sotto con un servizio da urlo dal terzo parziale in poi: tredici ace di cui ben sei per il bulgaro Valchinov. Proprio il laterale balcanico, assieme all’opposto Morelli, ha saputo confermarsi un fattore in attacco con i due, complessivamente, autori di 50 punti.

Gli EnergyTime Spike Devils Campobasso fanno loro il test di Sabaudia in casa dei pontini in una contesa in cui Salvador segue i compagni dall’esterno (il laterale resta a riposo dopo la pallonata nell’occhio patita sabato a Gioia del Colle) e Del Fra è in organico, ma solo per onor di firma (problemi fisici anche per il palleggiatore vastese).

I rossoblù patiscono un po’ nel primo e nel secondo parziale, anche se le due squadre combattono scambio dopo scambio. Poi, dal terzo parziale, sotto le indicazioni del proprio trainer, salgono di convinzione, in primis al servizio, e, momento dopo momento, coi due tecnici che tengono a lungo sul taraflex i rispettivi starting six, risalgono la china ed invertono la rotta imponendosi nettamente al tie-break.

«È stata una partita un po’ strana – l’analisi al termine del tecnico Bua – perché, appena arrivati, di fatto ci siamo ritrovati a giocare. Nel primo parziale due break subiti ci sono costati caro. Nel secondo, ci siamo trascinati un atteggiamento un po’ particolare, come quello del finale del primo set, non riuscendo a switchare. Poi, però, dal terzo c’è stata la giusta reazione con una maggiore aggressività al servizio, che ci ha permesso di migliorare anche nei singoli aspetti del gioco. Di fronte avevamo un’ottima squadra di scena in un campo dalla struttura particolare, un’antagonista che gioca pallone su pallone senza mollare. E questo, di fatto, sarà uno standard del campionato in cui ogni match sarà una battaglia. Noi pian piano stiamo crescendo. Occorre avere ancora un po’ di pazienza e proseguire nel lavoro».

Quanto al largo utilizzo degli starting six su ambedue i fronti, l’allenatore dei campobassani è chiaro. «Questi test sono determinanti per capire il tuo gioco ed il livello degli avversari e, avvicinandoci sempre più al campionato, occorre avere dati. Da parte nostra, sarà determinante avere maggiore lucidità in contrattacco, dove ancora abbiamo qualche attimo di confusione, ma lavoreremo per sistemare anche quest’aspetto. Di fatto, tutti gli elementi scesi in campo hanno avuto un riscontro positivo. Avremo davanti a noi altri due test prima del via con Modica. Poter giocare ci consentirà di trovare il giusto assetto».

Per i rossoblù prossimo allenamento congiunto, sabato alle 18.30 a Vinchiaturo, nel novero di un altro anticipo di campionato con di fronte una delle due corazzate del Girone Blu della Serie A3 Credem Banca: ossia il Gioia del Colle dell’opposto isernino Andrea Santangelo.

Photo of Redazione Redazione9 Ottobre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Pallacanestro, esordio in EuroCup per la Magnolia Campobasso: primo match sul parquet del Tresnjevka Dinamo Zagabria

9 Ottobre 2025

Emanuele Schillace, campione italiano con la scuderia campobassana CMS Racing: “Una grande gioia”

9 Ottobre 2025

“Viviti Tutt’ Cos’!”, a Roccasicura l’aggregazione si trasforma in un puzzle di emozioni

9 Ottobre 2025

CSV Molise, a Termoli la Festa annuale del Volontariato

9 Ottobre 2025

‘Scopri il tuo sport’: con il CIP otto posti e venti ore di lezioni per ‘amare’ una disciplina

9 Ottobre 2025

Giuseppe Testa, penultima tappa del Tir a Bassano. In Veneto appuntamento bivio nel percorso di campionato

8 Ottobre 2025

A Isernia il raduno della nazionale paralimpica della Federazione Italiana Badminton e il 3° Torneo Parabadminton Molise

7 Ottobre 2025

‘Puliamo il Mondo… camminando’: a Campobasso l’ecotrekking urbano per la Giornata del Camminare

7 Ottobre 2025

Sport e passione: successo per l’Open Day di Tiro con l’Arco a Campobasso

7 Ottobre 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite, il Cln Cus Molise cede all’esordio stagionale casalingo contro la forte Academy Pescara

5 Ottobre 2025

Un medico fa causa all’Asrem: “Lavorato 195 ore in più, ma mai pagato”

4 Ottobre 2025

Campobasso, rapina un anziano in centro: la Mobile arresta giovane campobassano

4 Ottobre 2025

Nuova società affiliata alla Federazione Italiana Bocce: l’ASD Sport Community si apre al Beach Bocce al MOOV Sport Center di Campobasso

4 Ottobre 2025

CIP e INAIL Molise ancora insieme per l’Open Day “Ho Fatto Centro”

4 Ottobre 2025

Bocce paralimpiche, medaglia di bronzo tricolore per Piacente ed Evangelista dell’AVIS Campobasso

3 Ottobre 2025

Richiesta carburante agricolo, c’è la delibera regionale a sostegno delle aziende

2 Ottobre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa