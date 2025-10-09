News dal Molise

Emanuele Schillace, campione italiano con la scuderia campobassana CMS Racing: “Una grande gioia”

Photo of Redazione Redazione9 Ottobre 2025

Il pilota siciliano Emanuele Schillace si è laureato campione italiano 2025 con una gara di anticipo. Lo ha fatto sotto i colori della scuderia campobassana CMS Racing. Il successo di Torregrotta gli ha consentito di chiudere i giochi senza aspettare la gara di Salerno. Queste le sue sensazioni dopo la vittoria.

Grazie all’affermazione di Torregrotta ti sei laureato campione italiano slalom 2025 con un turno di anticipo. Soddisfatto? “Sono davvero contento di aver vinto sia la gara che il campionato italiano con una gara di anticipo. Abbiamo fatto un gran lavoro, soprattutto negli ultimi appuntamenti quando siamo riusciti a portare dei setup alla macchina molto performanti”.

E’ un titolo che hai voluto fortemente, costruito gara dopo gara. Quando hai capito che ce l’avresti fatta? “Ho capito che ce l’avrei fatta perché nella seconda manche a Torregrotta, dove pur non andando al massimo ed essendo il mio crono di due secondi più alto, ero terzo assoluto. Nella terza salita, poi, avendo la testa sgombra, sono andato più forte e ho portato a casa anche la vittoria assoluta”.

A chi dedichi la vittoria del campionato italiano? “La dedico a mio padre in primis perché lui mi ha visto ridere, piangere  e soffrire nei vari anni. Poi ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato: il team Guida Motorsport, Montagna, Arturo Cartisciano e Matteo Vassa”.

E’ un titolo che hai conquistato sotto i colori della scuderia campobassana, CMS Racing. “Ringrazio la scuderia e il mio amico Fabio Emnauele per essermi stato sempre vicino. Un ringraziamento particolare anche a tutti gli sponsor che mi hanno permesso di affrontare questa stagione”.

Durante la stagione quale è stata la gara più difficile? “Sicuramente quella dell’Agro Ericino dove non siamo riusciti a trovare il giusto setup alla vettura e ho chiuso al terzo posto”.

A livello meccanico la Radical SR4 è stata sempre performante e all’altezza del compito. E’ così? “Per quanto riguarda la vettura sono state fatte delle modifiche, sempre in base al regolamento, grazie a Guida Motorsport con le quali ho guadagnato molta trazione e percorrenza in curva grazie. Fin dalle prime gare la Radical è stata molto competitiva. All’inizio è mancato a me trovare il giusto feeling con il mezzo. ‘Capricci’ non ne ha fatti tranne a Torregrotta dove nel corso della prima manche si è rotto un giunto”.

La chiave di volta di questa affermazione è stata sicuramente la tua costanza nelle prestazioni. Sei d’accordo? “Ha pagato tanto avere la macchina al top e soprattutto mantenerci sempre tra il primo e secondo posto assoluto. Siamo stati molto costanti”.

Per il futuro quali saranno i tuoi obiettivi? “Obiettivi non ne ho. Mi farò qualche gara di regionale, qualcuna di italiano senza iscrivermi al campionato e qualche gara in salita. Per il resto non ho piani per il prossimo anno”.

 

Photo of Redazione Redazione9 Ottobre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Pallavolo serie A3, per la Spike Devils Campobasso successo al tie-break a Sabaudia

9 Ottobre 2025

“Viviti Tutt’ Cos’!”, a Roccasicura l’aggregazione si trasforma in un puzzle di emozioni

9 Ottobre 2025

CSV Molise, a Termoli la Festa annuale del Volontariato

9 Ottobre 2025

‘Scopri il tuo sport’: con il CIP otto posti e venti ore di lezioni per ‘amare’ una disciplina

9 Ottobre 2025

Giuseppe Testa, penultima tappa del Tir a Bassano. In Veneto appuntamento bivio nel percorso di campionato

8 Ottobre 2025

A Isernia il raduno della nazionale paralimpica della Federazione Italiana Badminton e il 3° Torneo Parabadminton Molise

7 Ottobre 2025

‘Puliamo il Mondo… camminando’: a Campobasso l’ecotrekking urbano per la Giornata del Camminare

7 Ottobre 2025

Sport e passione: successo per l’Open Day di Tiro con l’Arco a Campobasso

7 Ottobre 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite, il Cln Cus Molise cede all’esordio stagionale casalingo contro la forte Academy Pescara

5 Ottobre 2025

Un medico fa causa all’Asrem: “Lavorato 195 ore in più, ma mai pagato”

4 Ottobre 2025

Campobasso, rapina un anziano in centro: la Mobile arresta giovane campobassano

4 Ottobre 2025

Nuova società affiliata alla Federazione Italiana Bocce: l’ASD Sport Community si apre al Beach Bocce al MOOV Sport Center di Campobasso

4 Ottobre 2025

CIP e INAIL Molise ancora insieme per l’Open Day “Ho Fatto Centro”

4 Ottobre 2025

Bocce paralimpiche, medaglia di bronzo tricolore per Piacente ed Evangelista dell’AVIS Campobasso

3 Ottobre 2025

Richiesta carburante agricolo, c’è la delibera regionale a sostegno delle aziende

2 Ottobre 2025

Il Presidente FIB Molise, Giuseppe Formato, nominato Coordinatore d’Area Centro della Federazione Italiana Bocce

1 Ottobre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa