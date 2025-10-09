Pallacanestro, esordio in EuroCup per la Magnolia Campobasso: primo match sul parquet del Tresnjevka Dinamo Zagabria

Parte dalla Croazia l’avventura continentale 3.0 per La Molisana Magnolia Campobasso. Le rossoblù di coach Mimmo Sabatelli sono pronte a dare il via al percorso in EuroCup nel novero dei gironi di prima fase, laddove sono state inserite all’interno del girone A assieme alle belghe del Castors Braine, alle boeme dello Zabiny Brno e alle croate del Tresnjevka Dinamo Zagabria.

E sarà proprio sul parquet delle balcaniche che inizierà l’itinerario ufficiale dei #fioridacciaio alla loro terza gara ufficiale della stagione e con, alle spalle, il grande entusiasmo figlio del netto successo arrivato in occasione dell’Opening Day a Brescia.

SENSAZIONI DI GRUPPO Sensazioni di cui si fa portavoce, alla vigilia, lo stesso coach delle rossoblù Mimmo Sabatelli. «C’è grande curiosità di iniziare – argomenta – anche perché la bella vittoria su Brixia ci ha dato ulteriore entusiasmo e convinzione nel lavoro che si sta portando avanti, oltre ad essere un’ottima iniezione di fiducia nel morale del gruppo perché ci ha fatto comprendere che siamo sulla strada giusta nel nostro percorso di crescita».

MAKURAT ATTIVA Da un punto di vista fisico complessivo, il gruppo campobassano è in buone condizioni. «Abbiamo cercato di preparare al meglio questo match – confida l’allenatore delle molisane – nello stretto lasso di tempo a disposizione. Abbiamo lavorato sodo e, tra l’altro, abbiamo anche recuperato pienamente Makurat (tenuta a riposo domenica per qualche linea di febbre con cui aveva dovuto fare i conti già in settimana, ndr)».

PASTRELLO ALL’OPERA Non sarà col gruppo in Croazia, ma prosegue con grande concretezza il proprio percorso di riabilitazione l’ala Silvia Pastrello. «In quest’avvio di settimana ha alzato ulteriormente l’asticella sul fronte dell’intensità dei contatti in allenamento. È molto tranquilla e siamo in dirittura d’arrivo nel percorso di recupero, tant’è che continuerà a lavorare sodo all’Arena».

AVVERSARIA AI RAGGI X Sull’altro fronte, le magnolie troveranno un’avversaria che, nel proprio roster, ha tutte giocatrici ‘indigene’ con anche un’ex del campionato italiano come la pivot Ana Vojtulek (nella passata stagione a Battipaglia) cui si uniscono due giocatrici statunitensi come la guardia Lauren Hansen e l’ala Alyssa Rianne Jimenez.

«Dovremo far fronte a continue battaglie in Europa, perché ogni gara sarà complicata. Tutte le competitor ci terranno, e molto, e vincere e, da parte nostra, dovremo avere la bravura di indirizzare la contesa dalla nostra parte gestendo al meglio le eventuali situazioni di up and down nel corso della contesa, cercando di complicare i loro piani».

TOUR DE FORCE L’appuntamento a Zagabria sarà la seconda di undici tappe di qui all’8 novembre che andranno a segnare l’inizio di stagione delle magnolie.

«Siamo consapevoli di questo itinerario anche perché affrontiamo la Coppa – spiega Sabatelli – ma, proprio per questo, cercheremo di ruotare un po’ tutte le giocatrici per dosare al meglio le energie ed arrivare al meglio nella tappa successiva».

GIOVANI IN VISTA Del resto, anche a Brescia, in casa rossoblù ci sono stati spazio e minuti sul parquet per le più giovani Ceré e Giacchetti, a testimonianza della grande attenzione sui prospetti da parte del club.

«Il nostro obiettivo sono indubbiamente le junior e loro, col lavoro in allenamento, stanno dimostrando di avere tutte le qualità per ritagliarsi i propri spazi e mi danno tanta tranquillità di utilizzarle sul parquet».

CERTEZZE TATTICHE Una sicurezza al pari di quella che dovrà essere l’identità tattica delle campobassane. «Tutto – chiosa Sabatelli – parte dalla difesa e dalla possibilità di correre poi in transizione. L’amalgama cresce giorno dopo giorno ed i successi, per di più quelli ampi, aiutano con forza».

DIRETTA STREAMING Con palla a due prevista alle ore 18 del secondo giovedì di ottobre, il match andrà in onda in diretta streaming in chiaro sulla pagina YouTube della Fiba all’url https://youtu.be/aFqKK1zCcJA.