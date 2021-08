Pallavolo serie B, Domenico Maiorana approda all’Energy Time Spike Campobasso

Ancora un volto nuovo in casa Energy Time Spike Campobasso. Domenico Maiorana, ruolo schiacciatore, classe ’90 e alto 1.87, ha firmato. Curriculum di tutto rispetto per il nuovo giocatore dei bianco-rosso-blu che arriva dall’ultima stagione giocata in serie A3 alla Efficienza energia Galatina. In carriera tanta serie A2 tra Lagonegro e Ortona e diversi campionati tra B- B1 e B2. Si tratta di un giocatore esperto, in grado di dare equilibrio alla squadra sfruttando le sue ottime doti di ricevitore.

“Sono molto felice di essere arrivato a Campobasso – le prime parole di Maiorana – Ho trovato serietà, entusiasmo e ambizione. Questa società punta a far crescere il movimento pallavolistico con un progetto a lungo termine e ben strutturato. Spero di ripagare la fiducia che mi è stata data sin da subito da coach Maniscalco e di far divertire ed appassionare i tifosi, che sono sicuro ci seguiranno con entusiasmo. A tal proposito dopo quest’ultima stagione giocata a porte chiuse spero di riuscire a condividere lo spettacolo con i nostri sostenitori. Sarà una lunga stagione, dobbiamo prepararci al meglio per ben figurare in un campionato di livello nazionale, che sarà sicuramente molto impegnativo e duro. Sono sicuro che la società ha allestito una rosa che ben figurerà e darà il meglio”.