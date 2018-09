Patriciello a Fiuggi: “Forza Italia torni a essere il perno del centrodestra”

“Il consueto appuntamento annuale di Fiuggi è un’occasione importante per stare insieme, fare il punto della situazione ed approfondire in maniera seria i principali temi dell’agenda politica italiana ed europea. La discussione ed il confronto rappresentano sempre un momento fondamentale nella vita di un partito. Un grazie, quindi, al Presidente Tajani che ogni anno si fa promotore di un’iniziativa che è molto di più di una semplice manifestazione politica”.

Così Aldo Patriciello, europarlamentare e membro della Commissione Industria al Parlamento europeo, a proposito della manifestazione di Forza Italia, voluta ed organizzata da Antonio Tajani “L’Italia e l’Europa che vogliamo” in programma questo fine settimana nella cittadina termale.

“Dobbiamo tutti lavorare – ha detto Patriciello – affinché Forza Italia torni ad essere il perno del centrodestra. È chiaro che non bisogna nascondere la polvere sotto il tappeto: i problemi ci sono e le sfide che ci attendono sono tante. Ma – ha concluso l’eurodeputato azzurro – non per questo bisogna rinunciare a far confluire le migliori energie nel partito, né tantomeno possiamo abdicare alla nostra identità liberale e riformatrice, che rappresenta il DNA del popolo dei moderati e del suo leader, Silvio Berlusconi”.