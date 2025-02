Pattinaggio, Campionati Italiani Indoor: Chiara Fusco protagonista a Pescara

Ai Campionati Italiani Indoor – categoria ragazzi – che si sono svolti sabato e domenica al pattinodromo di Pescara, il miglior risultato lo ha ottenuto Chiara Fusco. La giovane pattinatrice campobassana, classe 2011, ha retto egregiamente il confronto con le migliori atlete d’Italia scese in pista per la competizione tricolore. Ha fatto molto bene nel giro sprint ad atleti contrapposti, fermando il cronometro a 21”09, 60esimo tempo assoluto su 108 partecipanti. E ancora meglio è riuscita a fare nella 3000 metri a punti. Partita la batteria a ritmo molto sostenuto, i giudici sono stati costretti a fermare la corsa a metà gara a causa di una caduta che ha richiesto l’ingresso in pista dei sanitari per soccorrere l’atleta uscita, poi, in barella. Di nuovo sulla linea di partenza, Chiara Fusco ha dato tutto quello che aveva, completando la gara con il gruppo di testa, arrivando al traguardo in volata al quarto posto e mancando la qualificazione di un soffio.

E’ andata bene anche per Martina Palumbo e Sofia Macari, ragazze anno 2012, al loro esordio ai Campionati Italiani di categoria. Nella gara sprint, Martina Palumbo ha ottenuto un buon tempo fermando il cronometro a 22”87; sfortunata, invece, Sofia Macari che è caduta subito dopo la partenza, ma ha comunque completato la gara. Sulla distanza lunga, entrambe le atlete hanno dato il massimo nella prima parte della corsa prima di cedere inevitabilmente all’allungo delle avversarie.

Esperienza positiva per Giulia Lombardi, impegnata nel Trofeo Skate Italia riservato alla categoria “ragazzi 12”. Alla sua prima volta in una competizione tricolore, la “piccola” campobassana ha provato a fare del suo meglio sia nella gara di velocità che sui 12 giri della gara lunga, orgogliosa di aver partecipato.

“Siamo soddisfatte dei nostri risultati – ha commentato il presidente e tecnico del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso, Rita Bartolomeo – tenuto conto del livello della competizione e del lavoro svolto per preparare le gare”.

Nel prossimo fine settimana, la società campobassana sarà nuovamente impegnata al pattinodromo di Pescara per la seconda sessione dei Campionati Italiani Indoor, per la categoria allievi. Le pattinatrici rosso-blu in gara saranno tre: Valeria Pilone, Chiara Sammartino e Sara Storto.