News dal Molise

Pietracatella, finanziamento dal Ministero del Turismo: al via l’area camper nel vecchio campo sportivo

Photo of Redazione Redazione28 Settembre 2025

Domenico Rotondi

Pietracatella punta sul turismo di prossimità. Il Comune è infatti tra i beneficiari dell’Avviso pubblico del Ministero del Turismo ‘Fondo aree di sosta e turismo di prossimità’, insieme ad altri centri molisani. Il finanziamento permetterà di recuperare il vecchio campo sportivo, ormai inutilizzato, trasformandolo in un’area camper attrezzata con circa venti postazioni.

Un intervento che rappresenta un’occasione concreta per promuovere il territorio e renderlo più accogliente per i viaggiatori che scelgono la formula del turismo itinerante, alla scoperta dell’Italia autentica e meno battuta. La nuova area sorgerà in prossimità del percorso pedonale già realizzato, garantendo un collegamento diretto e sicuro con il centro abitato. Una scelta strategica che punta a valorizzare il borgo, rafforzare il turismo locale e offrire un punto di accoglienza moderno, sostenibile e perfettamente integrato nel paesaggio collinare.

«Si tratta di un intervento concreto, pensato con cura e visione», ha dichiarato il sindaco Antonio Tomassone. «Da un lato riqualifichiamo un’area inutilizzata, dall’altro creiamo una nuova opportunità per il turismo locale, con un’area camper attrezzata e facilmente accessibile. Il nostro obiettivo è chiaro: fare di Pietracatella un luogo sempre più ospitale, anche per chi ama viaggiare lentamente, scoprendo borghi e territori interni. Ringrazio l’ufficio tecnico per il lavoro svolto: ora ci impegneremo a rispettare i tempi previsti».

La struttura sarà dotata di tutti i servizi essenziali: punti di carico e scarico, energia elettrica, illuminazione e videosorveglianza, nel pieno rispetto delle normative ambientali e dell’integrità del paesaggio.

Per Pietracatella è un passo importante: non soltanto un’infrastruttura a servizio del turismo, ma un tassello in più per costruire un’offerta capace di unire natura, cultura e accoglienza. Borgo storico del Fortore molisano, il paese custodisce un centro antico di grande suggestione, con l’antica Chiesa di S. Giacomo, un gioiello di architettura gotico-romanica, che domina dall’alto la valle del Tappino. Un patrimonio che, insieme alla bellezza del paesaggio e alla nuova area camper, renderà Pietracatella una meta sempre più attrattiva per viaggiatori e appassionati di borghi autentici.

Photo of Redazione Redazione28 Settembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Bando per la Consigliera di Parità in pieno agosto, Fanelli (PD): “Segno di superficialità”

28 Settembre 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite, il Cln Cus Molise tiene testa al Benevento: i sanniti si impongono 4-2

28 Settembre 2025

Pallavolo serie A3, successo della Spike Devils Campobasso in amichevole contro il Termoli Pallavolo

28 Settembre 2025

Pallavolo serie A3, al Palasport di Vinchiaturo la presentazione della Spike Devils Campobasso

28 Settembre 2025

La Molisana Magnolia, rossoblù attese dalla semifinale contro la corazzata Schio

26 Settembre 2025

Giornata nazionale Plastic free: sabato iniziativa ecologica a Montevairano

26 Settembre 2025

Arriva a Termoli la panchina Steelosa® promossa da RICREA, nuovo simbolo del ciclo infinito dell’acciaio

25 Settembre 2025

Cittadino straniero accompagnato al CPR per l’espulsione dal territorio italiano

25 Settembre 2025

Intesa Arpa Corecom, effettuato il primo monitoraggio sull’inquinamento elettromagnetico a Montagano

24 Settembre 2025

Pietracatella tra i Comuni premiati dal bando “Lettura per Tutti” 2024

24 Settembre 2025

Ordine dei Giornalisti del Molise primo in Italia per formazione

24 Settembre 2025

Servizio Civile Agricolo: in Molise si cercano 4 volontari per il progetto “Preserviamo i boschi”

23 Settembre 2025

Allarme ATM nel Basso Molise: i sindaci a confronto col Comitato per la Sicurezza

23 Settembre 2025

Bocce, La Torre Vinchiaturo sugli scudi: ai Campionati Italiani di Milano bronzo per Fernanda Ricciuti, quinta Patrizia Melideo

23 Settembre 2025

Per Giuseppe Testa quarto posto al ‘Mille Miglia’

22 Settembre 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite, in Coppa della Divisione per il Cln Cus Molise sconfitta a Formia

21 Settembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa