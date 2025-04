Polizze catastrofali: ennesimo balzello per le imprese e disciplina poco chiara: webinar dell’ANCE

Anche se le micro, piccole e medie imprese avranno più tempo per stipulare la polizza catastrofale (1° ottobre prossimo le medie imprese e 1° gennaio 2026 le micro e piccole imprese), permangono aspetti poco chiari e molti dubbi sulla normativa, che generano incertezze nella sua applicazione.

Allo scopo di fare chiarezza sull’argomento e per un’interpretazione più uniforme delle disposizioni, il prossimo 14 aprile alle ore 10 si terrà un Webinar organizzato dall’ANCE insieme ad Ania, al quale possono partecipare tutte le imprese associate ACEM-ANCE Molise o iscritte alle Cassa Edile del Molise.

“E’ l’ennesimo balzello a carico delle imprese – dichiara il Presidente Corrado Di Niro – ma in ogni caso il discorso assicurativo non può far venir meno la necessità di un piano strutturale di interventi per la prevenzione e la messa in sicurezza del territorio italiano e poi il legislatore deve chiarire tanti dubbi sulla copertura, sui costi di funzionamento, e anche sulle previsioni sanzionatorie per chi non si adegua all’obbligo”.