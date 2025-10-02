News dal Molise

Richiesta carburante agricolo, c’è la delibera regionale a sostegno delle aziende

Photo of Redazione Redazione2 Ottobre 2025
L'Assessore Salvatore Micone

L’Assessore regionale alle Politiche agricole Salvatore Micone notizia che, con Delibera di Giunta n. 317 del 30/09/2025, è stato approvato che nei prossimi giorni è possibile presentare istanza da parte delle aziende agricole molisane interessate per la concessione di un’ulteriore maggiorazione del 30% del quantitativo lordo di carburante agricolo agevolato già assegnato agli agricoltori richiedenti per l’annualità 2025.

“Una richiesta – sottolinea l’Assessore Micone – sollecitata dal mondo agricolo e da Coldiretti Molise e prontamente accolta dall’Assessorato regionale per sostenere le aziende agricole molisane che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche verificatesi nei mesi estivi appena trascorsi, si sono trovate a dover sostenere ulteriori costi per l’aumento di consumo di carburante. Pertanto, il beneficio consentirà agli imprenditori agricoli di poter di usufruire di una quantità straordinaria di carburante pari al 30% dell’assegnazione lorda definitiva 2025.  Un sostegno indispensabile e necessario al fine di consentire il ripristino delle ordinarie condizioni delle
attività agricole senza nessun aggravio di costi per le nostre realtà aziendali. Nei prossimi giorni – conclude l’assessore – potranno essere presentate le istanze di concessione presso gli uffici UMA regionali ed i CAA convenzionati”.

