Rugby, fine settimana denso di impegni per gli Hammers Campobasso

Il maltempo sta condizionando pesantemente il lavoro settimanale degli Hammers in vista degli incontri della prossima domenica, ma i rossoblù sono temprati a difficoltà di tal genere e si stanno organizzando per poter proseguire al coperto la maggior parte degli allenamenti, lasciando così riposare il terreno dell’ex Romagnoli che nella prossima giornata dovrà ospitare ben due gare.

I giovani prospetti campobassani dell’under 14 e quelli dell’under 18, domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 11.30, se la vedranno rispettivamente con i pari categoria dei Draghi e dei Normanni.

Per l’under 14 di coach Russo, dopo la sconfitta nell’incontro di domenica scorsa contro USR Benevento, squadra di tradizione e con decenni di campionati giocati nelle massime serie del rugby nazionale, le gare della domenica stanno diventando il momento di verifica di quanto si è fatto di buono in allenamento fin qui in stagione. Gli appuntamenti domenicali che vengono organizzati per gli under 14 con una frequenza sempre maggiore, stanno permettendo ai giovani rugbisti di acquisire maggiore convinzione e fiducia nei propri mezzi, con una continuità di prestazione che permette loro di tenere il campo contro qualunque avversario, dal primo all’ultimo minuto di gioco.

L’under 18 di coach Suliani è, invece, reduce da un periodo buio. Nonostante alcune buone prestazioni i giovani under 18 degli Hammers stanno pagando emotivamente più del dovuto la mancanza di una vittoria scaccia crisi che proprio domenica prossima, contro i Normanni, cercheranno di conquistare. L’avversario non è dei più abbordabili, ma il coach Suliani ha parlato chiaro con i suoi, spronandoli a scendere in campo senza timori o nervosismo, perché la tranquillità di chi non ha nulla da perdere potrebbe essere la vera arma in più per conquistare punti utili a rimpinguare la classifica.

Sempre domenica, saranno impegnate in trasferta le Ladies degli Hammers, nel raggruppamento di Coppa Italia che si terrà al Villaggio del Rugby di Napoli.

Dopo l’ultimo turno del 14 gennaio disputato a Vinchiaturo, le Ladies si ritrovano terze in classifica generale con 28 punti, a sole due lunghezze dal secondo posto occupato dall’Amatori Rugby Napoli e a quattro dalla capolista Rugby Vesuvio. La giornata di domenica può quindi essere quella buona per riagganciare la vetta.