Se il Natale parlasse campuasciano: la satira di Mirko Addesa

CBlive ospita con piacere la satira irriverente di Mirko Addesa.

Uno spazio nato dai suoi post divenuti virali su Facebook dove, con ironia e sagacia, viene interpretata una città che, con intelligenza, dovrebbe tornare anche a saper sorridere.

Modi di dire tipici di un capoluogo, di cui tante volte Mirko sa esaltare paradossi o stravaganza, diventano così i protagonisti di una cronaca cittadina raccontata per immagini che, come filo conduttore, ha scelto quell’elemento essenziale di cui anche CBlive non riesce proprio a fare a meno: la campobassanità.

Benvenuto Mirko!