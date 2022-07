Tennis, a Isernia quaranta atleti al via al torneo nazionale di Terza Categoria

È un buon momento per gli appassionati di tennis molisano che dopo anni di buio, possono nuovamente tornare a confrontarsi in regione come nei tempi migliori.

Dopo il torneo di Campobasso e le fortunate manifestazioni di Bojano e Termoli, ecco adesso il torneo nazionale di terza e quarta categoria del Circolo Tennis Isernia, dotato di mille euro di montepremi.

Ad organizzarlo il Tecnico nazionale Oreste Colalillo che del sodalizio pentro è diventato Chief Director da oltre cinque anni. Sui nuovissimi campi della zona Acqua Solfurea, si sfideranno in quaranta ma il numero è destinato ad aumentare visto che i migliori tennisti – quelli con classifica più alta – hanno ancora tempo per perfezionare l’iscrizione. Nei turni preliminari, intanto, sono entrati in azione i tennisti molisani di serie D più in forma del momento.

Tra questi, contano di staccare il pass per il tabellone principale Mario Castelli under 14 di Casacalenda che è già tenuto sott’occhio dal Settore Tecnico regionale, Francesco Scavo (4-1 del T.C. Bojandoue) e Daniele Barletta (4-2 tesserato per l’Urban Sport di Campobasso).

Nei bassi ranghi del tabellone di qualificazione, compare anche Francesco Amore che in passato è stato tra i più forti giocatori della regione e che ora, sprovvisto di classifica, parte dai turni preliminari. Solo a metà della prossima settimana è previsto lo start del tabellone principale con i giocatori di serie C tra cui Fernando Borrelli che ha appena vinto il torneo di terza categoria organizzato sui campi dell’A.T. Termoli e il boianese Emanuele Papa che è il favorito.

La direzione di gara è affidata a Mario Prioriello di Bojano.