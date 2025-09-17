News dal Molise

Tennistavolo, straordinario inizio stagione: due secondi posti con il 14enne Alessandro Daniele e l’85enne Leonardo Manna

Photo of Redazione Redazione17 Settembre 2025

Il tennistavolo molisano festeggia un eccezionale anno 2025 con altri due podi, di enorme prestigio, raggiunti da due atleti che più diversi non si poteva immaginare.

Il quattordicenne Alessandro Daniele è arrivato secondo al torneo nazionale over 2000 che si è svolto a Parolise (AV) in data 7 settembre 2025 e l’ottantacinquenne Leonardo Manna è arrivato secondo al torneo nazionale over 5000 che si è svolto a San Nicola la Strada (CE) in data 13 settembre 2025.

L’intero movimento pongistico molisano ha avuto modo di festeggiare, nel corso del 2025, il raggiungimento di ben sei podi nazionali da aprile a settembre 2025:

il 5 aprile l’atleta Luigi De Bernardo ha vinto il torneo nazionale over 900 a Spezzano Albanese (CS), il 6 aprile l’atleta Giuseppe Francischiello è arrivato terzo all’over 3000 di Spezzano Albanese (CS), il 10 maggio sempre Giuseppe Francischiello ha vinto il torneo nazionale over 2000 di San Nicola la Strada (CS), il 28 giugno l’atleta Carlo Tatti è arrivato terzo al torneo nazionale over 2000 che si è svolto a Roma.

Gli atleti che hanno raggiunto i podi nel 2025 fanno parte di quattro diverse società pongistiche distribuite sul territorio regionale: la asd Tennistavolo Campobasso, la asd PGS Shalom Petrella Tifernina, la asd Universal Gym Center Isernia e la asd Dilettantistica Ping Pong Boiano.

Gli ultimi due podi di settembre, dopo la pausa estiva, raggiunti dal quattordicenne Alessandro Daniele e l’ottantacinquenne Leonardo Manna indicano che il tennistavolo molisano ha molto da offrire rivelandosi uno sport adatto ad ogni fascia di età.

Alessandro Daniele nel percorso del torneo di Parolise del 6 settembre ha vinto, nella prima fase, il proprio girone con tre vittorie e nella fase di eliminatoria diretta ha superato prima i sedicesimi e gli ottavi di finale, ha successivamente vinto prima i quarti di finale contro la testa di serie numero 4 del torneo per 3 a 1 e poi regolando in semifinale la prima testa di serie del torneo per 3 a 0. In finale il nostro atleta ha perso per 3 a 2 contro il 17enne Antonio Cicalese (7-11, 11-7, 12-14, 11-4, 11-9 i risultati dei cinque set della finale).

Leonardo Manna, nel proprio torneo di San Nicola la Strada del 13 settembre, ha superato il proprio girone al primo posto e nella fase a eliminazione diretta ha superato gli ottavi, i quarti e la semifinale perdendo in finale per 3 a 0 contro Eugenio Fabiani (7-11, 10-12,- 4-11).

Photo of Redazione Redazione17 Settembre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Sport, passione e cuore: il Milan Club Castel del Giudice al fianco di Gaza

17 Settembre 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite, a Frosinone il Cln Cus Molise vince la prima partita di Coppa della Divisione

15 Settembre 2025

Odg Molise, primo in Italia per la formazione

15 Settembre 2025

Il Lions Club Campobasso accoglie il Ministro Locatelli per i trent’anni di inclusione dell’AIPD

13 Settembre 2025

Tutto pronto per “Ruote nella Storia 2025”: il 13 settembre il raduno di auto d’epoca a Sepino/Altilia

12 Settembre 2025

Nuove strategie politiche associative per il Mezzogiorno: a Palermo una delegazione Ance Molise

12 Settembre 2025

Bocce, all’azzurro Giuliano Di Nicola il 9° Trofeo “Museo del Profumo di Sant’Elena Sannita”

11 Settembre 2025

Una nuova prospettiva sul mondo: a Pietracatella la presentazione de ‘Il XII Arcano’ di William Mussini

11 Settembre 2025

Calcio a 5 Serie A2 Élite, la stagione del Cln Cus Molise inizia con la Coppa della Divisione a Frosinone

11 Settembre 2025

Campobasso, pubblicato l’avviso per il contributo una tantum per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità

10 Settembre 2025

Consiglio regionale, Pallante premia Bucci e la Fanfara Alpina del Molise

9 Settembre 2025

Scriabin tra musica, innovazione e misticismo: prestigioso seminario al Perosi

8 Settembre 2025

La Molisana Magnolia, a Battipaglia la prima uscita effettiva della stagione

6 Settembre 2025

La prevenzione fa tappa a Termoli: screening in Piazza del Papa

6 Settembre 2025

‘Il Galanti che torna a nuotare con il CIP’: un progetto di inclusione e sport alla Piscina di Campobasso

4 Settembre 2025

‘Diamo un senso al tuo talento’, ultime ore per iscriversi online al Conservatorio Perosi

3 Settembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa