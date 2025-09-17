Tennistavolo, straordinario inizio stagione: due secondi posti con il 14enne Alessandro Daniele e l’85enne Leonardo Manna

Il tennistavolo molisano festeggia un eccezionale anno 2025 con altri due podi, di enorme prestigio, raggiunti da due atleti che più diversi non si poteva immaginare.

Il quattordicenne Alessandro Daniele è arrivato secondo al torneo nazionale over 2000 che si è svolto a Parolise (AV) in data 7 settembre 2025 e l’ottantacinquenne Leonardo Manna è arrivato secondo al torneo nazionale over 5000 che si è svolto a San Nicola la Strada (CE) in data 13 settembre 2025.

L’intero movimento pongistico molisano ha avuto modo di festeggiare, nel corso del 2025, il raggiungimento di ben sei podi nazionali da aprile a settembre 2025:

il 5 aprile l’atleta Luigi De Bernardo ha vinto il torneo nazionale over 900 a Spezzano Albanese (CS), il 6 aprile l’atleta Giuseppe Francischiello è arrivato terzo all’over 3000 di Spezzano Albanese (CS), il 10 maggio sempre Giuseppe Francischiello ha vinto il torneo nazionale over 2000 di San Nicola la Strada (CS), il 28 giugno l’atleta Carlo Tatti è arrivato terzo al torneo nazionale over 2000 che si è svolto a Roma.

Gli atleti che hanno raggiunto i podi nel 2025 fanno parte di quattro diverse società pongistiche distribuite sul territorio regionale: la asd Tennistavolo Campobasso, la asd PGS Shalom Petrella Tifernina, la asd Universal Gym Center Isernia e la asd Dilettantistica Ping Pong Boiano.

Gli ultimi due podi di settembre, dopo la pausa estiva, raggiunti dal quattordicenne Alessandro Daniele e l’ottantacinquenne Leonardo Manna indicano che il tennistavolo molisano ha molto da offrire rivelandosi uno sport adatto ad ogni fascia di età.

Alessandro Daniele nel percorso del torneo di Parolise del 6 settembre ha vinto, nella prima fase, il proprio girone con tre vittorie e nella fase di eliminatoria diretta ha superato prima i sedicesimi e gli ottavi di finale, ha successivamente vinto prima i quarti di finale contro la testa di serie numero 4 del torneo per 3 a 1 e poi regolando in semifinale la prima testa di serie del torneo per 3 a 0. In finale il nostro atleta ha perso per 3 a 2 contro il 17enne Antonio Cicalese (7-11, 11-7, 12-14, 11-4, 11-9 i risultati dei cinque set della finale).

Leonardo Manna, nel proprio torneo di San Nicola la Strada del 13 settembre, ha superato il proprio girone al primo posto e nella fase a eliminazione diretta ha superato gli ottavi, i quarti e la semifinale perdendo in finale per 3 a 0 contro Eugenio Fabiani (7-11, 10-12,- 4-11).