‘Ti racconto la violenza, discriminazione ed intolleranza in età scolare’: il 3 giugno l’evento conclusivo del progetto di Liberaluna Onlus

L’associazione di promozione sociale Liberaluna Onlus, partecipa, con il progetto intitolato “Ti racconto la violenza, discriminazione ed intolleranza in età scolare” al bando: ‘Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale”, in base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione molise ai sensi degli art. 72 e 73 del d. lgs. n° 117\2017, codice del terzo settore emanato dalla Regione Molise.

Il progetto ha avuto inizio nel mese di dicembre 2018 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare, in modo adeguato e diffuso, le nuove generazioni sul fenomeno della violenza di genere, per renderle capaci di riconoscere, affrontare e contrastare ogni sua forma, tentando di prevenire il riprodursi di modelli comportamentali violenti.

Al progetto hanno aderito le classi quinte degli Istituti Comprensivi ‘F. Jovine’ e ‘I.Petrone’ di Campobasso, e le classi quinte dell’Istituto ‘G.Barone’ comprendendo i plessi di Baranello, Fossalto e Torella.

I partner del progetto sono CSV Molise, Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, Associazione AEM Italia e ‘Mai più sole, non una di meno’ di Termoli.

Le attività progettuali sono state realizzate dall’equipe multidisciplinare composta dalle esperte Galasso Emanuela, Gamberino Lucia, Iacobucci Laura, Calabrese Angelica e Russo Enrica, coordinate da Maria Grazia La Selva, presidente dell’associazione Liberaluna Onlus.

L’obiettivo finale del progetto è stato quello di sensibilizzare gli alunni al fenomeno della violenza attraverso la lettura di fiabe e favole, fino ad averli accompanati durante l’elaborazione di una scritta interamente da loro.

Il giorno 3 giugno 2019, alle ore 10:00, nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, si terrà l’evento conclusivo di premiazione. La giuria di valutazione degli elaborati sarà presieduta da Grignoli Daniela, docente Unimol e preside del Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale; unitamente agli altri membri della giuria composta da: Lanciano Leontina, de Capoa Emma, Santoro Alessandra, D’Agostino Marco, Monaco Monica Paola, Massaro Gianfranco, Viti Chiara.

Inoltre sarà presente il supervisore del progetto, Dr. Marini Rosario, psicoterapeuta.