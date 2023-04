Trofeo delle Regioni di Baskin, il 26 aprile la presentazione dell’evento sportivo

A distanza di un anno dalla presentazione ufficiale della prima squadra in assoluto di BASKIN nel Molise, mercoledì 26 Aprile, alle ore 11, nell’Aula Magna dell’IIS “S.Pertini” in Via Scardocchia a Campobasso, è prevista la presentazione ufficiale della Coppa Italia 2023 di Baskin e del progetto dell’ASD Ferentinum Club “BASKIN PER TUTTI – TROFEO DELLE REGIONI.

Un’altra manifestazione di assoluto interesse con lo spareggio di Coppa Italia tra le rappresentative di Lazio, Puglia, Campania e Molise.

Una bella realtà che, nata dalla partnership fra la ASD FERENTINUM CLUB, la Cooperativa Ricerca & Progresso il Centro per l’Autismo e disturbi del comportamento “Il Granello di Senape”, il Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “S.Pertini” di Campobasso e l’Istituto Comprensivo D’Ovidio di Campobasso con il Patrocinio del Comune di Campobasso, è divenuta in pochissimo tempo un punto di riferimento per tutte le attività sportive inclusive in regione.

Sei canestri e sei ruoli, assegnati in base alle abilità del singolo giocatore. Il Baskin è questo, ma anche un’invenzione tutta italiana: è nato a Cremona nel 2001 e unisce nella stessa squadra normodotati e ragazzi con qualsiasi tipo di disabilità (motorie, psichiche o intellettive) purchè si arrivi al tiro a canestro. Una intuizione ed una ferrea volontà partita proprio dal prof. Umberto Anzini che, oramai da circa 15 anni, dedica molto del suo tempo e della sua disponibilità ed attitudine verso chi ne ha più bisogno. Ragazzi e persone non più giovani, uomini e donne, chiunque nel baskin può sperimentare lo sport come modalità privilegiata di inclusione, creando un contesto di incontro e dialogo, di relazione e condivisione.

L’integrazione tra persone normodotate e persone con disabilità è la spinta principale da cui è partito tutto, trovando oggi nuova forza nel bisogno di socialità e coinvolgimento attivo delle persone più fragili, bisogno ulteriormente appesantito dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Tra gli obiettivi sportivi raggiunti anche la partecipazione al campionato nazionale di baskin con un team di atleti del territorio contro tutte squadre della Puglia. Le Asd affiliate all’Eisi a marzo 2023 sono 162 con otre 5000 tesserati in 15 regioni italiane e oltre10mila giocatori (compresi gli alunni delle scuole in cui si pratica questa disciplina).

L’EISI ha varcato pure i confini Italiani e il Baskin viene giocato anche in Francia, Germania, Spagna, Lussemburgo, Creta, Slovenia e Serbia è nel prossimo giugno a Schio (VI), nei giorni del 16, 17 e 18 verrà disputata la seconda rassegna Europea tra le 7 nazioni europee e l’Asd organizzatrice di Schio all’ interno della programmazione di Schio città Europea dello Sport. Nel fine settimana del 20-21 maggio 2023 a Monte di Procida (NA) si disputerà la fase finale a 4 squadre della Coppa Italia di Baskin.

Unica società nel Molise è rappresentata proprio dall’ASCR Ferentinum Club con ben 46 tesserati ed un movimento in continua crescita.Per poter comprendere basta andarli a trovare durante i loro allenamenti, ogni lunedì dalle 15:30 alle 17:30 nella palestra del Centro Sportivo Scolastico “S.Pertini” di Campobasso in Via Trivisonno per tutti gli alunni di Scuola Secondaria di 1^ e 2^ grado; mentre il Martedì e Giovedì dalle 16:30/18:30 presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “F.D’Ovidio” in Via Gorizia a Campobasso per i bambini della scuola primaria.