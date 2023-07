Usi Civici, il centro urbano di Petrella Tifernina finalmente sdemanializzato

“Il Consiglio comunale di Petrella Tifernina con la presa d’atto della delibera di Giunta regionale 224 del 2023, finalmente mette un punto definitivo sulla questione demanio civico a Petrella Tifernina. Una questione difficile, che ha penalizzato tanti cittadini i quali, purtroppo, non hanno potuto accedere finora alle diverse agevolazioni concesse in questi anni dallo Stato”. Lo ha detto il primo cittadino Alessandro Amoroso al termine, nel pomeriggio di venerdì, dei lavori dell’Assise.

“E’ stato – ha proseguito il primo cittadino – un percorso difficile a cui questa Amministrazione ha lavorato per anni per giungere al trasferimento dei diritti di uso civico e permuta di demanio civico.

Con l’approvazione in Giunta regionale della delibera 224 del 2023, la Regione ha ufficialmente sdemanializzato i terreni e trasferito su quelli acquisiti in permuta il diritto di uso civico. Un lavoro di squadra che ci ha coinvolti tutti e per cui voglio ringraziare l’Ufficio tecnico Comunale, la Segreteria comunale, gli agronomi, il CTU, l’Arsap Molise e la struttura tecnica regionale competente.

E per ultimo, ma non per questo meno importante, ringrazio il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e la sua Giunta regionale per aver compreso l’importanza di quest’ atto e per averlo recepito in maniera repentina proprio nella prima seduta della neocostituita Giunta . Sono certo – ha concluso Amoroso – che tutta la comunità di Petrella Tifernina festeggerà questo importante traguardo”.