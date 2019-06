Domani, giovedì 6 giugno 2019, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sarà a Campobasso, a supporto del candidato sindaco per il MoVimento 5 Stelle, Roberto Gravina.

Di Maio, alle 17,00, farà visita al Museo dei Misteri, in via Trento e alle 18.30 incontrerà i cittadini in piazzetta Palombo.