X edizione del Premio Letterario nazionale De André: la premiazione sabato 21 settembre a Pietracatella

Sabato 21 settembre alle ore 17.30, nella sala consiliare del Comune di Pietracatella, si svolgerà la premiazione delle opere vincitrici della X edizione del Premio Letterario Nazionale – CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ – ideato, promosso e organizzato dall’Associazione culturale Crêuza de mä – Pietracatella.

I 21 vincitori, su 125 componimenti in narrativa e scrittura che hanno partecipato ispirandosi ad un’immagine tratta dal repertorio del cantautore genovese, quest’anno saranno premiati in presenza di PIER PAOLO GIANNUBILO. Scrittore, finalista al Premio Strega, vive a Campobasso, dove insegna Letteratura Italiana e Latina in un liceo. Ha pubblicato raccolte di poesie, saggi e racconti, e i romanzi: Corpi estranei (2008), Lo sguardo impuro, (2014), Il risolutore (2019). È presente in varie antologie: la più recente, Giro d’Italia, Van gewest tot gewest, edita dall’editore Bonardi di Amsterdam, riunisce in un’edizione bilingue olandese-italiano i maggiori scrittori italiani selezionati regione per regione. La giornata di premiazione vedrà gli interventi di alcuni dei giurati tra cui Ida Di Ianni, docente e scrittrice, e Carlo De Rita, docente presso l’Università della Campania “Vanvitelli”. A moderare e coordinare l’incontro ci sarà la prof.ssa Antonella Angiolillo della Associazione Creuza de ma.

Anche quest’anno partner e sostenitore è POSTE ITALIANE, nell’ambito delle politiche di valorizzazione dei piccoli comuni. Il Premio ha, come ogni anni, il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus, cui si aggiungono i patrocini del Premio De Andé “Parlare Musica”, della Regione Molise, l’Istituto di Istruzione Superiore M. Pagano di Campobasso (del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Riccia), l’Istituto Comprensivo del Fortore, con la collaborazione della Pro Loco “Pietramurata”, APS S. Donato-Pietracatella e della Fondazione Molise Cultura, dell’Università degli Studi del Molise.

Durante l’incontro saranno premiati i vincitori per la categoria adulti. Ad entrambi i vincitori delle sezioni, poesia e narrativa, andranno rispettivamente 300 euro al I classificato, 100 euro al II e al III classificato. Oltre ad attestato e targa per tutti i partecipanti. Per la categoria studenti un buono acquisti libri, una targa e un attestato di partecipazione (per il primo, secondo e terzo posto di entrambe le sezioni). Inoltre da quest’anno è previsto un premio di 200 euro alla Scuola Secondaria di Secondo Grado che partecipa con più studenti (da utilizzare per acquisto libri e materiale didattico). Anche quest’anno il premio vedrà la partecipazione di una Giuria Popolare che darà una menzione speciale per entrambe le categorie Adulti e Studenti. Nuova sezione istituita in nella scorsa edizione infine è la Menzione speciale “Valeria Fanelli” per tutte le categorie ed entrambi i componimenti sia in prosa che in poesia.

In serata a partire dalle ore 21.00 ci sarà il Concerto del TRIO LOCURA, al Belvedere/Piazza De André. Il TRIO LOCURA è un trio acustico, la cui musica spazia tra i generi popolari e il cantautorato, con arrangiamenti ricercati e sonorità intime. Il trio è noto per la cura con cui ricerca armonizzazioni vocali, creando intrecci melodici che arricchiscono l’espressività dei loro brani, mettendo in risalto la profondità dei testi. È composto da Francesca Gesualdo (voce, pianoforte e percussioni), Greta De Santis (voce, chitarra, ukulele e percussioni) e Melissa Agostinelli (voce e percussioni).

IL PREMIO

Gli elaborati pervenuti da tutta Italia (una partecipazione ampia) sono stati selezionati da una giuria composto da professori e personalità esperte nel campo della poesia e della prosa. I componimenti della X edizione verterono sulla fugacità del tempo e l’estrema importanza di vivere il presente , un motivo ricorrente nella letteratura e nella riflessione artistica di sempre. Un’immagine di F. DE ANDRÉ costituente il leitmotiv della decima edizione del premio letterario è la seguente: (…)Vola il tempo lo sai che vola e va/forse non ce ne accorgiamo/…e per questo ti dico amore amor/ io t’attenderò ogni sera/ma tu vieni non aspettare ancor/vieni adesso che è primavera. (…), da Valzer per un amore del 1964, musiche Gino Senior Marinuzzi.

I finalisti di questa edizione provengono da Molise (che è anche maggiormente rappresentato), Lazio, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Lombardia, Campania, Veneto.

Le opere sono state valutate dalla giuria tecnica composta da nomi e volti noti nel panorama culturale italiano curatori, educatori ed esperti nel campo dell’arte, della letteratura, prosa e poesia, giornalisti e critici oltre a professori universitari, tra i quali:

Brunella Santoli – Direttrice Artistica di “Ti racconto un libro” e del Premio Letterario “M. Buldrini”

Petra Magoni – attrice e cantante italiana

Carlo De Rita – prof. Sociologia Giuridica – Seconda Università di Napoli

Luigi Montella – prof. Letteratura – Università degli Studi del Molise

Antonio Fanelli – Istituto Ernesto de Martino e prof. Università La Sapienza Roma

Giuseppe Iglieri – prof. di Storia Contemporanea – Università degli Studi di Cassino

Giuliano Malatesta – scrittore e giornalista

Giovanni Mancinone – giornalista e scrittore

Patrizia Traverso – autrice di racconti fotografici

Maria Concetta Chimisso – Direttore USR Molise, già dirigente scolastico

Fabrizio Russo – cantante e frontman dei Riserva Moac

Angela Maria Seracchioli – scrittrice, viaggiatrice e pellegrina

Marialuisa Forte – Dirigente USR Molise ambito CB, già prof.ssa di Italiano nei Licei

Ida Di Ianni – scrittrice, docente ed editrice

Simonetta Tassinari – scrittrice e prof.ssa di Storia e Filosofia Liceo Scientifico

Luisa Melis – direttrice artistica Premio De André “Parlare Musica”

Antonella Presutti – Presidente Fondazione Molise Cultura, scrittrice e prof. Lettere

Ilaria Gallace – Libreria Risguardi e Risguardi ETS

Sabrina Varriano – giornalista

Giuseppina Rescigno – docente, esperta del patrimonio culturale materiale e immateriale molisano

Matteo Patavino – musicista, musicologo e autore

Bibiana Chierchia – prof.ssa di Lettere Liceo Scientifico

Leonardo Sciannamè – prof. Lettere e Storia

Michele Gennarelli – Socio Fondatore della OSM – Orchestra Sinfonica del Molise (I.C.O.), Docente del Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso

Inoltre, la scelta delle opere sarà seguita anche da una Giuria Popolare che darà per ognuna delle categorie una menzione speciale.

Il progetto, nato nel 2014 da un’idea di alcuni cittadini di Pietracatella (Cb), ha visto nelle diversi edizioni un’attenta e entusiasta partecipazione da tutto il territorio nazionale, sono oltre un migliaio le opere pervenute in questi primi sette anni di edizione del premio.

SPECIFICHE DEL CONCORSO

Il concorso letterario “CRÊUZA DE MÄ, F. DE ANDRÈ” è suddiviso in due categorie di partecipanti, studenti e cittadini italiani, e in due sezioni diverse: poesia e narrativa.

La categoria studenti, o giovani, ha visto la partecipazione gratuita solo per le scuole secondarie di secondo grado.

I PREMI

PREMI IN DENARO alla categoria adulti : ad entrambi i vincitori delle sezioni, poesia e narrativa, andranno rispettivamente: 300 euro al I classificato; 100 euro al II e al III classificato. Oltre ad attestato e targa per tutti i partecipanti.

PREMIO GIURIA POPOLARE, targa di riconoscimento, per tutte le categorie.

PREMIO “VALERIA FANELLI”, targa di riconoscimento, per tutte le categorie.

BUONO ACQUISTI LIBRI alla categoria studenti oltre ad una targa e un attestato di partecipazione per tutti i partecipanti di entrambe le sezioni.

PREMIO DI 200 EURO alla Scuola Secondaria di Secondo Grado che partecipa con più studenti – da utilizzare per acquisto libri e materiale didattico.