‘Oratino Musica Arte Cultura’, per la seconda serata Lectio Magistralis del Festival della Filosofia di Ischia, Alessandro Florio trios, Patrios ed Enzo Avitabile

Seconda serata di ‘Oratino MAC’ venerdì 9 agosto 2019. Dopo le esibizioni di Giacomo Deiana e di Enrico Ruggeri, ricco programma anche per il secondo dei tre giorni della kermesse musicale ideata dall’amministrazione comunale di Oratino e supportata dall’assessorato alla Cultura della Regione Molise col brand ‘Turismo è Cultura’.

La seconda serata sarà aperta dalla Lectio Magistralis in collaborazione con il Festival Internazionale della Filosofia di Ischia (ore 18,30) e si terrà in pieno centro storico, in via Regina Margherita (di fronte ristorante Olmicello), dove è in programma anche il primo momento musicale con Alessandro Florio Trios.

Dalle 21,30, in Piazza Giordano, sarà il momento dei Patrios, fusione di un trio di musica tradizionale molisana con uno storico gruppo di musica blues. I Patrios precederanno sul palco Enzo Avitabile Acoustic World.

Musica, Arte e Cultura di qualità nel centro oratinese. Direzione artistica di Simone Sala, per il quale “quanto fatto a Oratino è qualcosa di importante. Un Comune di circa 1.700 abitanti, che riesce a catalizzare l’attenzione artistica per tre sere durante la settimana che conduce al Ferragosto è qualcosa di speciale. Frutto questo del grande lavoro di squadra, che ha caratterizzato le settimane precedenti la kermesse. Il ringraziamento va al sindaco De Socio e all’amministrazione comunale, che ha avuto lungimiranza e coraggio nel realizzare un festival di questo livello”.