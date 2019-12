La salsiccia di Riccia al posto della banana di Cattelan, la tradizione molisana sfida l’installazione di arte contemporanea

Il Molise continua a far parlare di sè. Questa volta lo fa in occasione della risposta sui generis arrivata all’opera di Maurizio Cattelan esposta alla fiera d’arte contemporanea Art Basel Miami.

La banana mantenuta al muro con il nastro adesivo è stata, infatti, sostituita con una salsiccia piccante del territorio riccese.

Una provocazione che, condita con una buona dose di ironia, sta spopolando sui social con uno scatto divenuto ben presto virale e attribuito, in un primo momento, all’ex consigliere regionale Salvatore Ciocca.

Ma l’ex inquilino di Palazzo D’Aimmo ci ha subito tenuto a precisare che la fantastica opera non è stata opera sua.

“Ho solo contribuito a diffonderla perché eccezionale e a scherzarci su con qualche amico. Onore all’artista che ha saputo coniugare l’arte con le nostre tradizioni”, ha detto infatti Ciocca.

Un’idea decisamente geniale nella sua semplicità e che oltre a far riflettere, fa comprendere bene come la creatività dei molisani in tavola sia praticamente imbattibile.