Montecilfone, lieve scossa di terremoto

Lieve scossa di terremoto registrata questa mattina, venerdì 6 settembre, alle 8,18 e a sei chilometri da Montecilfone.

Magnitudo 2.7 l’intensità del sisma che è stato registrato nei pressi del paese colpito la scorsa estate dal terremoto che fece tremare tutta la regione e che provocò una serie di danni e diversi sfollati.

Con questa scossa che in pochi hanno però avvertito, torna la paura in regione. Soprattutto in Basso Molise.