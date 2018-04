Riccia, tutto pronto per le Olimpiadi della Lingua Italiana. Venerdì e sabato l’udicesima edizione della manifestazione

Appuntamento venerdì 27 e sabato 28 aprile a Riccia per le “Olimpiadi della Lingua Italiana”, manifestazione di eccellenza giunta all’ undicesima edizione.

Si tratta di una competizione a squadre nata da un’idea di Giuliana Fiorentino, docente di Linguistica dell’Università del Molise. La gara riguarda la conoscenza della lingua italiana in tutti i suoi molteplici aspetti normativi, ma anche stilistici ed è rivolta a studenti dell’ultimo anno delle scuole primarie e secondarie di primo grado e agli studenti del secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado.

Organizzate da un comitato dell’Istituto Omnicomprensivo di Riccia, presieduto dal Dirigente Scolastico Lucia Vitiello, le Olimpiadi si avvalgono del supporto scientifico di linguisti, anche di università europee, e di insegnanti, per stilare le prove che saranno somministrate ai partecipanti nelle semifinali del 27 aprile, proprio nelle aule della scuola primaria “Michele Cima” di Riccia.

In contemporanea, presso la sala riunioni dell’ex Convento in Piazza Umberto I, si svolgerà un “Seminario di condivisione delle pratiche didattiche nell’ambito dell’educazione linguistica”, destinato ai docenti che accompagnano le squadre. Al momento di riflessione Parteciperà Maria Zaleska, docente dell’Università di Varsavia, relazionando sul tema “Retorica come fonte di creatività durante le lezioni di italiano”. Sabato 28 aprile, nella sala ricevimenti del Ristorante “Il Casaccio” di Riccia, Località Bosco Mazzocca, sarà la volta delle gare finali tra le scuole che si sfideranno per la conquista del gradino più alto del podio.

La manifestazione è promossa dall’Università degli Studi del Molise, dall’Istituto Omnicomprensivo di Riccia, dalla Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, sotto il patrocinio della Fondazione “I Lincei per la Scuola”, della Regione Molise e del Comune di Riccia, con il supporto tecnologico della Molise Dati S.p.A.