Covid-19, 211 i nuovi contagi e un decesso. Gli attualmente positivi in Molise sono 9.813

Sono 211 i positivi al Covid-19 registrati nella giornata di domenica 30 gennaio 2022, 46 da tamponi molecolari e 165 da quelli antigenici. 31 i contagi a Isernia, 28 a Termoli, 14 a Campobasso, 12 a Larino, 11 a Ururi, 10 a Colli a Volturno. 607 i tamponi molecolari refertati all’Asrem, 668 quelli antigenici. 16 il numero dei guariti.

L’Asrem ha corretto anche il numero dei dimessi del 29 gennaio 2022, poiché una 97enne di Carpino, ricoverata in Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso, era deceduta.

Si è registrato, inoltre, un nuovo ricovero nel reparto di Malattie Infettive col numero dei ricoverati che sale a quota 40 pazienti (24 in Malattie Infettive, 13 in Anziano Fragile e 3 in Terapia Intensiva).

Gli attualmente positivi sono 9.813, 6.474 in provincia di Campobasso, 3.322 in quella di Isernia e 17 in altre regioni.