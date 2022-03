Covid in Molise, il bollettino del 7 marzo 2022: un decesso, 209 positivi e 279 guariti

Un decesso, una donna di 58 anni di San Martino in Pensilis, 209 nuovi contagi e 279 guariti: è il bollettino di lunedì 7 marzo 2022.

Dei 209 nuovi positivi, 9 da tamponi molecolari e 200 da antigenici. 34 i nuovi contagi a Termoli, 41 a Campobasso, 14 a Larino, 12 a Larino, 11 a San Martino in Pensilis.

149 i guariti a Campobasso, 56 a Termoli, 21 a Bojano, 8 a Baranello.

Due i nuovi ricoveri col totale dei pazienti all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso che sale a 29, 13 in Malattie Infettive, 14 in Anziano Fragile e 2 in Terapia Intensiva.

5.968 gli attuali positivi in Molise, 4.276 in provincia di Campobasso, 1.689 in quella di Isernia e 3 di altre regioni.