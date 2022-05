Covid-19 in Molise, il bollettino del 14 maggio 2022: un decesso, 230 contagi e 26 guariti. 8.455 gli attualmente positivi

Un decesso per Covid in Molise nella giornata di sabato 14 maggio 2022. Si tratta di una 91enne di Larino, che si trovava ricoverato nel reparto Anziano Fragile dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Il totale dei decessi in regione, da inizio pandemia, è di 624.

I nuovi contagi sono 230, 45 da tamponi molecolari e 185 da antigenici. I guariti sono 26, di cui 9 a Campobasso.

I ricoverati all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso sono 26: 13 in Malattie Infettive, 10 in Anziano Fragile e tre in Terapia Intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise restano 8.455, 4.893 in provincia di Campobasso, 3.545 in quella di Isernia e 17 di altre regioni.