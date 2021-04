Covid, anche Vinchiaturo ha il suo centro vaccinale. Tutto pronto in attesa dell’ok dell’Asrem

Numerosi i sindaci del Molise che si stanno dando da fare per facilitare la campagna vaccinale allestendo appositi centri all’interno del proprio Comune. Tra questi anche il primo cittadino di Vinchiaturo, Luigi Valente.

Nel centro alle porte del capoluogo molisano il punto vaccinale è stato allestito all’interno del palasport comunale, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile. Un luogo che ovviamente, oltre a residenti di Vinchiaturo, servirà anche ai centri limitrofi.

Così il sindaco Valente ieri su Facebook: “Buona Pasquetta. Noi a Vinchiaturo la viviamo così: siamo pronti! Domani il sopralluogo della Asrem al nostro Centro Vaccinale, così da poter offrire collaborazione ed aiuto per la campagna vaccinale contro il COVID 19. Ora aspettiamo i vaccini, forza che ne usciamo”.

Dunque è atteso per oggi, 6 aprile il sopralluogo dell’Asrem, mentre in settimana dovrebbero arrivare già le prime 250 dosi di vaccino.

Un segnale di speranza per i piccoli Comuni alle porte di Campobasso, così come per il Molise intero che deve riprendere in velocità la campagna vaccinale, al pari di tutte le altre regioni italiane dove, in occasione del ponte di Pasqua, si è assisitito quasi a uno stop dell’inoculazione dei vaccini.