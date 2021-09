Covid, ancora una giovane vita spezzata: 46enne di Scapoli perde la vita in Terapia intensiva

Non ce l’ha fatta l’uomo di 46 anni residente a Scapoli che, nella tarda serata di ieri, domenica 26 settembre, è deceduto a causa del Covid all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

L’uomo non era vaccinato, ma aveva l’intenzione di sottoporsi all’inoculazione del siero anti Covid. Purtroppo non c’è stato abbastanza tempo per farlo.

Il 46enne, 497esima vittima molisana, lascia la moglie e due figli. Anche il papà del giovane era deceduto nei mesi scorsi a causa del Covid. Domani i funerali a Scapoli.

Una tragica notizia che arriva il giorno in cui il virus sembra invece dare una tregua con 4 guariti e zero contagi registrati su 137 tamponi processati.

Dopo il decesso dell’uomo restano tre i ricoveri al Cardarelli: uno in Terapia intensiva e due in Malattie infettive.

159 le persone attualmente positive in Molise: 50 nella provincia di Campobasso, 107 in quella di Isernia, 2 in altre regioni.