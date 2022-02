Covid, due decessi, 337 nuovi casi e boom di guariti. Stabili i ricoveri

Il bollettino Covid di lunedì 14 febbraio 2022 fa registrare altre due vittime: si tratta di una 84enne di Vairano Patenora, ricoverata in Malattie infettive e un 74enne di Termoli che si trovava nel reparto Anziano fragile all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso.

337 i nuovi positivi, 10 da tamponi molecolari e 327 da antigenici. 65 i contagi a Campobasso, 32 a Isernia e 52 a Termoli.

851 i guariti, 93 dei quali a Campobasso e 129 a Termoli.

Al ‘Cardarelli’ due nuovi ricoveri, tre dimessi e un paziente trasferito da Malattie infettive al reparto Anziano fragile, per un totale di 45 ricoverati, 26 in Malattie Infettive, 14 in Anziano Fragile e 5 in Terapia Intensiva.

Di questi 21 non sono vaccinati, 1 ha la prima dose, 6 la seconda dose o dose unica e 17 la terza dose.

Gli attualmente positivi in Molise sono 7.284, 5.225 in provincia di Campobasso, 2.013 in quella di Isernia e 16 di altre regioni.