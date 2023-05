Dal Molise 16mila firme al Ministero per salvare la Radioterapia. Sciolto il Comitato che continuerà a vigilare

Ieri giovedì 18 maggio 2023, una delegazione del Comitato ‘Salviamo la Radioterapia in Molise’ ha consegnato agli Uffici del Ministero della Salute i moduli con cui oltre 16 mila cittadini hanno sottoscritto la petizione “Salviamo la Radioterapia in Molise”, chiedendo al Governo di adottare tutti gli atti necessari affinché il reparto di Radioterapia possa continuare ad offrire alla popolazione prestazioni sanitarie d’eccellenza.

“Si prende atto con soddisfazione – commentano dall’ormai ex comitato – che da tempo è in corso un proficuo confronto con i Ministeri competenti e la struttura commissariale che auspichiamo crei le condizioni affinché il Reparto di Radioterapia possa svolgere la sua attività a pieno regime. Già da diverse settimane, anche come segno di distensione, si è deciso di sciogliere il Comitato Salviamo la Radioterapia per raggiungimento dello scopo sociale, sospendendo la mobilitazione popolare. La consegna è stata effettuata solo ieri, perché i volontari hanno impiegato diverso tempo a sistemare ed organizzare i numerosi plichi contenenti i moduli.

Gli attuali componenti del Comitato continueranno a vigilare affinché gli enti preposti tengano fede agli impegni presi, pronti ad promuovere nuove forme di protesta qualora ve ne fosse la necessità”.

In sole tre settimane migliaia di cittadini hanno manifestato pubblicamente il proprio dissenso: una mobilitazione popolare che non si vedeva da tempo. Tanti molisan non hanno avuto paura ad esporsi pubblicamente, “mettendoci la faccia”, per difendere una struttura molto amata dalla gente. Ricordiamo, tra le altre cose, le lunghe file ai gazebo per firmare, nonostante la pioggia ed il freddo di quei giorni.

“Al fine di evitare equivoci o fraintendimenti – concludono infine dall’ex comitato – e visto il delicato periodo, è bene precisare che il disciolto Comitato Salviamo la Radioterapia in Molise è stato costituito da semplici cittadini ed è sempre stato estraneo a qualsiasi logica politica e/o elettoralistica. Grazie a tutti i cittadini Molisani e non …. per aver aderito in modo massivo alla nostra iniziativa di protesta, promossa nell’esclusivo interesse della popolazione molisana. Un doveroso ringraziamento va anche a tutti gli specialisti del Gemelli Molise che con grande professionalità ed umanità si prendono cura da anni dei molisani”.