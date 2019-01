Evade dai domiciliari per spacciare cocaina: i Carabinieri lo ritrovano con la droga che avrebbe fruttato 10mila euro

Era ai domiciliari l’uomo arrestato ieri sera, mercoledì 30 gennaio, dai Carabinieri di Ripalimosani alla stazione ferroviaria. L’uomo, uscito da poco dal carcere, è evaso di nuovo per spacciare droga.

Quando gli uomini dell’Arma lo hanno bloccato e controllato è stato ritrovato in possesso di 50 grammi di cocaina e oltre 1300 euro in contanti.

A seguito delle formalità di rito, avvenute nella Caserma di via Mazzini, per l’uomo si sono riaperte le porte del carcere, in attesa del processo per direttissima.

La droga sequestrata, che avrebbe fruttato più di 10mila euro di guadagno se rivenduta nelle piazze di spaccio, sarà inviata al LASS di Foggia per le analisi quantitative e qualitative per individuarne la purezza ed il numero di dosi che se ne sarebbero ricavate.