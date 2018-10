Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, in collegamento skype per l’incontro del 29 ottobre a Campobasso

Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, sarà ospite tramite un collegamento skype a Campobasso lunedì 29 ottobre 2018 per un incontro che avrà come tema ‘Riace: un modello d’accoglienza per il Molise’. L’appuntamento è alle ore 17 nella Sala Celestino V nella Curia Arcivescovile.

L’evento è a cura dell’Arcidiocesi di Campobasso-Boiano, del mensile culturale ‘Il Bene Comune’, dell’associazione ìDalla parte degli ultimi’, della Cgil del Molise, della Caritas e dei Centri di ricerca ArIA e Biocult.

Per il primo cittadino sottoposto il 2 ottobre 2018 ai domiciliari con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e affidamento fraudolento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti a due cooperative della zona, si sono mosse tante associazioni, in quanto a Riace si è riuscita a realizzare, nel corso degli anni, una proficua rete di accoglienza e integrazione. La stessa Cgil per il sindaco del piccolo centro della Calabria ha avanzato al Comune di Campobasso la proposta di cittadinanza onoraria.

Solo qualche giorno fa, Lucano, alla trasmissione ‘Che tempo che fa’, condotta da Fabio Fazio, aveva ricordato Sua Eccellenza GianCarlo Maria Bregantini, vescovo di Locri per venti anni, affermando: “Ho avuto la fortuna di incontrare mons. Bregantini e lui ci invitava a non usare la parola ormai ma di guardare oltre e con coraggio. Se non ci fosse stato lui”.