Gli Stati Generali della Scuola per la prima volta in Molise

Due giorni dedicati al ruolo della scuola nella preparazione dei giovani alle professioni del futuro. Per la prima volta in Molise gli Stati Generali della Scuola, evento importante organizzato dalla Fondazione Demos Academy di Campobasso con Impara Digitale.

“Soddisfatti di essere riusciti a mettere insieme grandi esperti del mondo della scuola e degli Istituti tecnici superiori, dirigenti del Ministero, imprenditori, psicologi – afferma Rossella Ferro, presidente dell’ITS Demos – Dobbiamo rendere i giovani protagonisti consapevoli del loro futuro e dobbiamo quindi conferire loro gli strumenti per formarsi alle professioni del domani. Questi due giorni di studio e di approfondimento rappresentano per noi un momento di crescita e di confronto. I relatori hanno illustrato ai presenti, ciascuno nel proprio ambito professionale e sotto le più diverse sfaccettature, quella che è l’evoluzione del mondo del lavoro considerando le reali esigenze delle imprese, i nuovi paradigmi dei sistemi educativi, l’innovazione tecnologica e didattica, la virtualità, la robotica. Temi di grande attualità in cui il dialogo tra scuola, ITS ed imprese dev’essere sempre aperto ed alimentato”.

L’importanza delle prospettive, gli strumenti di orientamento, le nuove frontiere delle professioni, temi caldi e particolarmente sentiti anche dalle istituzioni nei loro interventi di saluto, Rossella Gianfagna, rettore del convitto Mario Pagano che ha ospitato i lavori e Anna Paola Sabatini, dirigente dell’USR per il Molise. Sul nuovo Piano Nazionale della Scuola Digitale che si rinnova come azione culturale e di sistema è intervenuta Gianna Barbieri, direttore generale del Ministero.

“La trasformazione digitale rende prioritario definire una strategia per l’innovazione che consenta di innalzare le competenze dei docenti e degli studenti e favorire didattiche orientative e trasversali rispondendo all’eterogeneità dei bisogni educativi e potenziando l’efficacia dei processi di insegnamento–apprendimento. In quest’ottica – racconta Barbieri – l’attività della DGEFID (direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale), ha avviato un processo di aggiornamento del piano nazionale della scuola digitale per stare al passo con l’evoluzione continua dell’innovazione digitale”.

La formazione per preparare gli studenti di oggi a diventare uomini del futuro non può prescindere dal rapporto stretto tra azienda, scuola e ITS.

“Solo comprendendo le necessità del mondo del lavoro, le competenze che sono necessarie per inserirsi in un panorama così in trasformazione che i ragazzi potranno prepararsi nel migliore dei modi per diventare cittadini digitali consapevoli – afferma Dianora Bardi, presidente Impara Digitale – Quest’evento organizzato da Demos a Campobasso vuole creare proprio un momento di incontro tra tutti questi attori per raccontare, raccontarsi, riflettere per creare, insieme, una vera cultura dell’innovazione”.

I lavori proseguiranno questo pomeriggio e nella giornata di domani, in agenda, previsti workshop con le aziende.