IoVadoAlMuseo, per venti giorni all’anno ingresso gratuito a monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali

GIULIANA IANNETTA

Il turismo rappresenta un’importante risorsa, che porta in Italia tantissime persone nel corso dell’anno e sulla quale è opportuno investire perché fonte di molteplici opportunità lavorative.

Il nostro Paese vanta un patrimonio artistico e di risorse naturali quasi unico al mondo, basti pensare che è il primo per luoghi riconosciuti come patrimonio dell’umanità: 54 siti Unesco su un totale di 1.092.

In generale, come evidenziato nel report annuale della Banca d’Italia, i turisti sono sempre più attratti da motivazioni culturali, mentre le vacanze rurali ed in montagna ristagnano e quelle balneari crescono a tassi inferiori alla media. Ciò nonostante, i musei italiani registrano ancora un numero di visitatori mediamente basso rispetto ai principali paesi europei e, pertanto, risultano essenziali la valorizzazione e pubblicizzazione del patrimonio culturale ed artistico, che possono rappresentare una vera e propria chiave per promuovere il turismo.

A tal fine, il Ministero per i beni e le attività culturali ha dato avvio, a partire da oggi, 5 marzo 2019, all’iniziativa #IoVadoAlMuseo.

Il progetto prevede la possibilità di visitare in modo totalmente gratuito per venti giorni all’anno tutti i monumenti, i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, i parchi e i giardini monumentali del Ministero.

In particolare, è stato stabilito che i suddetti siti siano aperti gratuitamente per sei giorni consecutivi, dal martedì alla domenica, individuati tra gennaio e marzo. Successivamente, invece, l’ingresso libero è programmato per tutte le prime domeniche del mese ed altre otto giornate o fasce orarie di visita corrispondenti ad otto giornate, definite secondo le specifiche esigenze di ciascuna struttura.

In Molise, in particolare, saranno accessibili gratuitamente per tutta la #SettimanadeiMusei (dal 5 al 10 marzo 2019), le prime domeniche di ogni mese e negli altri giorni prestabiliti, numerosi monumenti, musei e siti archeologici, ovvero: