Giuseppe D’Elia nuovo presidente provinciale dell’ANSMES

Dopo l’elezione del Presidente Regionale dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al merito del Coni e del Cip tenutasi il 5 giugno scorso, si è tenuta l’assemblea per eleggere il massimo rappresentante per la provincia di Campobasso ed il relativo consiglio.

Alla presenza del Consigliere nazionale Ansmes Franco Palladino, i soci elettori hanno provveduto alle operazioni di voto scegliendo, all’unanimità, il Prof. Giuseppe D’Elia per il prossimo quadriennioolimpico. Il consiglio sarà invece composto da Igino Tomasso, Franco Passarella, Sergio Zita e Elio Tonino Fierro.

«Noi abbiamo la passione dello sport. Se siamo qui è perché crediamo in quello che abbiamo fatto nella nostra vita – ha affermato il neo presidente D’Elia – Abbiamo l’esperienza, le competenze, le capacità e le conoscenze dello sport quindi io credo che l’associazione possa essere davvero un punto di riferimento per le istituzioni e noi per esse con i tanti progetti che abbiamo realizzato e che abbiamo in cantiere. La nostra è una mission propositiva per le istituzioni – ha chiosato – perché ognuno di noi sa quello che può dare nella propria specificità in quanto frutto dell’esperienza di sport maturata in tanti anni».

Durante l’assemblea si è provveduto anche alla consegna di targhe e tessere Ansmes per l’anno 2020/2021.

Due le società che hanno ricevuto la targa: l’ASD Bocciofila Monforte, Stella d’Argento al Merito Sportivo, e l’Unione Sportiva Acli Campobasso, Stella di Bronzo al Merito Sportivo.

Il presidente regionale Michele Falcione e il consigliere nazionale Franco Palladino hanno consegnato il riconoscimento nelle mani dei rappresentanti delle società, rispettivamente Giuseppe Formato e Giuseppe D’Elia.

Infine le tessere annuali sono state ritirate dal presidente della Virtus Campobasso Nicola Baranello e ai soci Michele Laudizio ed Elio Fierro