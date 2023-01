Luigi Valente lascia la presidenza di ALI Legautonomie

“Ho preso la decisione di lasciare l’incarico di Presidente Regionale del Molise di ALI Legautonomie”, così il sindaco di Vinchiaturo, Luigi Valente.

“Dopo 3 anni dalla mia elezione di febbraio 2020 ritengo corretto ed opportuno che l’importante ed impegnativo incarico, che pure ho ricoperto con passione, dedizione e convinzione, possa essere validamente assegnato ad altri per permettere ad ALI di proseguire nel migliore dei modi il rilevante e fondamentale lavoro che svolge anche nella regione Molise – scrive Valente in una nota – Sono stati anni difficili caratterizzati dalla emergenza pandemica che ha notevolmente ridotto la possibilità di operare, ma penso di poter dire che ALI Molise abbia offerto un sostanziale contributo in termini di servizio, costituendo un punto di riferimento per i sindaci e gli amministratori molisani. Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Nazionale Matteo Ricci e l’Ufficio di Presidenza, nonchè il Direttore e l’intera struttura di ALI MOLISE per il prezioso ed insostituibile supporto che mi ha concesso l’opportunità di vivere una bellissima e proficua esperienza, fonte di personale crescita umana e politica”.