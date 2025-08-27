Calcio a 5 Serie A2 Élite 2025/2026, inizia la preparazione pre-campionato del Cln Cus Molise

È partita a ora di pranzo la stagione 2025-2026 della Laborvetro Cln Cus Molise. La squadra rossoblù con volti vecchi e giocatori nuovi si è ritrovata nella sua casa, il Palaunimol, per l’inizio della preparazione precampionato che porterà i rossoblù all’esordio il 26 settembre al Palatedeschi di Benevento. Entusiasmo e voglia di ricominciare hanno scandito il primo incontro della nuova avventura in serie A2 élite, la terza consecutiva. Alla presenza della società, dello staff tecnico e del presidente del Cus Molise Maurizio Rivellino, la squadra ha ascoltato le linee guida dettate dalla dirigenza e i programmi di un cammino che si preannuncia lungo ma allo stesso tempo emozionante.

La nuova Laborvetro Cln Cus Molise, giovane e vogliosa di mettersi in mostra, è pronta a dare battaglia su tutti i campi e decisa a regalare ai suoi tifosi delle belle soddisfazioni. Programmazione e passione sono ancora una volta i punti cardine di un progetto sportivo che negli anni ha portato a risultati importanti.

Il Cln Cus Molise rappresenta Campobasso nella seconda serie nazionale ed è deciso a confermarsi tra i grandi. “Porto i saluti del professor Germano Guerra delegato del Rettore alle attività sportive, il Cus Molise ha una grande tradizione per quanto riguarda il futsal – le parole del numero uno Maurizio Rivellino – Vi auguro di riuscire a raggiungere tutti insieme gli obiettivi che vi siete prefissati, ricordate che se siete qui rappresentate l’Università degli Studi del Molise e il Cus Molise. Buon campionato a tutti”.

“Anche quest’anno ci siamo – è intervenuto il presidente del Cln Cus Molise Nicola Dell’Omo – ci sono le aspettative giuste per quelli che sono i nostri obiettivi. Ci interessa che abbiate la mentalità giusta per strare in questo gruppo che come potete vedere è solido. La società è sana e lo testimonia il fatto che sono tanti i giocatori che decidono di restare con noi per più stagioni. Parlano gli anni passati insieme. Comincia un’altra stagione complessa – prosegue – ma da parte nostra c’è fiducia, pensiamo di aver allestito una squadra che rispecchia il nostro modo di vedere il calcio a 5”. Il vice Massimo De Gregorio ha ribadito che “Servirà massimo impegno da parte di tutti, impegno che sono certo non mancherà. In questo modo arriveranno anche i risultati”.

“La nostra è una società che programma e non lascia nulla al caso – ha detto il dg Griguoli – non nascondiamo di voler piano piano alzare l’asticella. Affronterete una categoria importante dove solo con grande professionalità sarà possibile raggiungere gli obiettivi. E sono sicuro che tutti insieme ci riusciremo”.

“Saremo sempre a vostra disposizione, sia io che la società, lo staff tecnico e medico – ha fatto sapere il team manager De Lisio – quello che vi chiediamo è il massimo impegno e la massima professionalità, ciò che è necessario per poter far bene nel campionato di serie A2 élite. Teniamo in maniera particolare a questo progetto come abbiamo dimostrato nel corso degli anni. Tutti insieme potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.

La squadra si è poi spostata sul campo per svolgere la prima seduta atletica del nuovo anno agli ordini del preparatore atletico Marco Centorbi con il quale il gruppo lavorerà per raggiungere la giusta condizione in vista degli impegni ufficiali. In questa prima parte della preparazione ci sarà spazio per una doppia seduta giornaliera con alla sera la parte tattica.