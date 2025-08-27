La Compagnia di Cultura Popolare “Le Bangale” di Baranello festeggia 50 anni di storia

La Compagnia di Cultura Popolare “Le Bangale” di Baranello celebra quest’anno un traguardo straordinario: 50 anni di attività dedicate alla valorizzazione, promozione e diffusione delle tradizioni popolari del territorio.

Fondata nel 1975, la Compagnia ha portato la cultura e le tradizioni baranellesi in tutta Italia e all’estero, attraverso spettacoli, rievocazioni, musica e danza popolare, diventando un punto di riferimento per il patrimonio demoetnoantropologico molisano.

Dal lontano 1992, Le Bangale, su idea del compianto presidente prof Giovanni Di Risio, propongono i cd. rituali del matrimonio della civiltà contadina baranellese, fiore all’occhiello delle celebrazioni e simbolo identitario di un passato che rivive nel presente e, anche per quest’anno, nell’ambito delle celebrazioni del 50° dalla fondazione, verrà messa in scena la tradizionale manifestazione.

Le due giornate di festa si svolgeranno il 30 e 31 agosto con un programma ricco e coinvolgente.

Il 30 agosto, a partire dalle ore 17, il paese si animerà con il suggestivo trasporto del corredo “La dodda”: il corteo partirà da Palazzo Zullo e attraverserà le strade di Baranello, abbellite dalle sfavillanti coperte delle antiche seterie di San Leucio. Le donne de “Le Bangale, alle quali si unirà la popolazione intera sfileranno per le vie del paese, portando in testa i tradizionali “cofani” adornati con il corredo della “zita”. Giunti all’ex segheria Vincenzo, avrà luogo l’apprezzamento della dote, alla presenza del notaio, del banditore e della sarta che aveva confezionato “spezzato” la dote. Sarà la suocera, protagonista indiscussa di questo momento, che verificata la conformità del corredo con il “doddario”, decreterà la fattibilità del matrimonio, consentendo l’ingresso della dote in casa e la composizione del primo letto a cura delle madrine di battesimo, secondo l’antico cerimoniale.

La giornata proseguirà in piazza Santa Maria con il racconto dei 50 anni di storia della Compagnia e con gli spettacoli della rappresentanza del Circolo Musicale “Pietro Mascagni” di Ripalimosani e dei gruppi folkloristici “I Dragoni del Molise” di Agnone, “A Schaffette” di Termoli e della compagnia di casa, “Le Bangale”, che si esibirà con un repertorio speciale in onore del cinquantesimo anniversario. La serata si concluderà con il taglio della torta celebrativa e le candeline per festeggiare questo mezzo secolo di storia.

Il 31 agosto, alle ore 10.30, i cortei della sposa e dello sposo si incontreranno in piazza Santa Maria per proseguire verso la Chiesa Madre, dove, al termine della S. Messa, si terrà la benedizione al mondo del folklore. Qui avverrà anche il suggestivo rito del cambio del copricapo, con la sposa che passerà dal fazzoletto alla “mappa”, segnando il suo ingresso nello stato di donna maritata.

Il corteo attraverserà poi i “ponti”, antichi rituali di passaggio ornati con drappi, bambole e banconote, simbolo del distacco dalla vecchia vita e dell’inizio della nuova famiglia sotto il segno della tradizione. Accanto alle coppie in costume di Baranello sfileranno oltre 20 coppie in costume provenienti da paesi molisani e non, mentre le donne del paese, con la “grascia”, augureranno agli sposi ricchezza, abbondanza e fertilità.

La giornata si concluderà nel luogo del pranzo, dove sarà ricreata una tavolata ottocentesca con le pietanze tipiche di un tempo, per un autentico tuffo nelle atmosfere storiche locali.

«Cinquant’anni sono un traguardo importante – afferma il presidente Giovanni Mattei – e li vogliamo festeggiare insieme a chi, negli anni, ha creduto e continua a credere nel valore della cultura popolare come identità e memoria viva del nostro territorio nel ricordo di quanti hanno lavorato prima di noi lasciandoci tutto questo».

Vi aspettiamo numerosi per celebrare con noi questi 50 anni di storia, passione e tradizione, per vivere insieme due giornate di emozioni che uniscono passato e presente nel cuore di Baranello.