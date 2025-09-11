News dal Molise

Calcio a 5 Serie A2 Élite, la stagione del Cln Cus Molise inizia con la Coppa della Divisione a Frosinone

Photo of Redazione Redazione11 Settembre 2025

Scatta domani, venerdì 12 settembre 2025, la nuova stagione della Laborvetro Cln Cus Molise. I rossoblù di mister Sanginario faranno l’esordio sul campo dell’Amb Frosinone compagine di serie A2 (calcio di inizio fissato alle 18,30) per la prima giornata di Coppa della Divisione (nel triangolare anche il Formia che ospiterà i campobassani sabato prossimo). Dopo l’amichevole contro il Sala Cosilina di sabato scorso, nella sfida in terra laziale i molisani andranno a caccia di ulteriori segnali positivi in vista del campionato. A presentare la sfida è il portiere Vinicius Oliveira.

Chiusa la preparazione, si comincia con gli appuntamenti ufficiali. Domani trasferta a Frosinone per la Coppa Divisione. Che gara sarà secondo te? “Sì, è il primo impegno ufficiale. Cercheremo di fare bene da subito. Sicuramente non sarà una gara facile ma proveremo a portare a casa la vittoria perché sappiamo l’importanza di iniziare con il piede giusto la nuova stagione”.

Nel test contro il Sala Consilina avete giocato un grande primo tempo, con risposte positive. Da lì si deve ripartire, sei d’accordo? “Assolutamente sì. Quel primo tempo ha dimostrato che possiamo giocare ad alti ritmi e con grande qualità. È stata una prestazione incoraggiante, soprattutto sul piano dell’intensità e dell’attenzione difensiva. Ora dobbiamo essere bravi a mantenere quella concentrazione per tutti i 40 minuti”.

Dal punto di vista personale ti sei presentato alla nuova stagione con una grande prova. Quanto potrai dare alla causa? “Mi sento bene, ho lavorato tanto in estate per farmi trovare pronto fin da subito. So di avere responsabilità importanti, ma sono carico e determinato. Darò tutto, ogni giorno, per questa maglia. Il mio obiettivo è aiutare la squadra in ogni modo possibile, sia in campo che nello spogliatoio”.

Il gruppo è in parte nuovo, composto da tanti ragazzi. Dove potete arrivare? “Il potenziale c’è. Siamo un mix tra giovani con tanta voglia di emergere e qualche elemento più esperto. Serve tempo per trovare i giusti equilibri, ma le basi sono buone. Se restiamo uniti, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. L’importante sarà lavorare con umiltà e continuare a crescere settimana dopo settimana”.

La fase di preparazione è andata nel migliore dei modi e il gruppo si è amalgamato bene. Condividi? “Sì, pienamente. La preparazione è stata dura ma produttiva. Abbiamo avuto modo di conoscerci dentro e fuori dal campo, e questo è fondamentale per costruire un’identità di squadra. C’è sintonia tra di noi e si è creata subito una bella atmosfera, che ci aiuterà nei momenti difficili”.

In generale, che campionato ti aspetti nella stagione che sta per iniziare? “Sarà un campionato equilibrato e molto competitivo. Tante squadre si sono rinforzate e ogni partita sarà una battaglia. Dovremo affrontare ogni gara con la massima concentrazione, perché non ci saranno partite facili. Ma è proprio questo il bello: si cresce confrontandosi con i migliori”.

Si partirà subito con una trasferta tosta in casa del Benevento. Gara difficile ma bella da giocare. “Sarà un test di grande valore per noi. Il Benevento è una squadra organizzata, con ottimi giocatori. Ma sono sicuro che possiamo fare una grande prova e metterli in difficoltà. Vogliamo iniziare il campionato con il piede giusto, sappiamo che tornare con i tre punti a casa sarebbe molto importante”.

