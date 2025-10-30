News dal Molise

Ripalimosani, il consigliere Gabriel Rateni propone l’istituzione di un’area mercantile in Piazza San Michele

Gabriel Rateni

Il consigliere comunale Gabriel Rateni ha presentato una mozione ufficiale per l’istituzione di un’area mercantile stabile o periodica nella Piazza San Michele, con la possibilità di estendere in futuro l’iniziativa anche alla zona delle Lottizzazioni “Elisa”.

La proposta nasce dall’esigenza di valorizzare pienamente la piazza centrale di Ripalimosani, recentemente riqualificata ma, ad oggi, ancora priva degli elementi di arredo urbano promessi nei mesi estivi e di una funzione sociale realmente attiva.

“La Piazza San Michele è il cuore del nostro paese – dichiara il consigliere Gabriel RateniÈ il luogo dove generazioni di ripesi si sono incontrate, dove si è costruita la nostra identità. Oggi, dopo i lavori di riqualificazione, è necessario restituirle vita e significato. Un’area mercantile periodica o tematica può rappresentare una concreta opportunità di rilancio economico e sociale, capace di riportare la gente a vivere il centro storico”.

La mozione, depositata questa mattina presso gli uffici comunali, prevede l’avvio di unostudio di fattibilità per definire modalità, frequenza e tipologia dell’area mercantile, coinvolgendo attivamente commercianti, artigiani, associazioni di categoria e cittadini.

“Un mercato non è solo commercio – aggiunge Rateniè anche cultura, incontro e comunità. In un periodo in cui la socialità tende a spostarsi versole periferie, dobbiamo creare occasioni che riportino le persone al centro, dove il paese ènato e dove continua a battere il suo cuore”.

Il consigliere ha inoltre proposto di valutare una seconda area mercantile sperimentale nella zona delle Lottizzazioni ‘Elisa’, considerata strategica per viabilità e spazi, così da favorire un equilibrio territoriale e il coinvolgimento di tutte le aree del paese.

“Da quando sono stato eletto, ho scelto di non limitarmi a criticare ma di proporre e lo farò sempre per preservare il passato, consolidare il presente e costruire il futuro di questo paese”, conclude Rateni.


